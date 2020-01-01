Tokenomika Moonpig (MOONPIG) Odkryj kluczowe informacje o Moonpig (MOONPIG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Moonpig (MOONPIG) Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people. Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people. Oficjalna strona internetowa: https://moonpigmeme.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Ai3eKAWjzKMV8wRwd41nVP83yqfbAVJykhvJVPxspump Kup MOONPIG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Moonpig (MOONPIG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moonpig (MOONPIG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Historyczne maksimum: $ 0.128 $ 0.128 $ 0.128 Historyczne minimum: $ 0.001549018878735985 $ 0.001549018878735985 $ 0.001549018878735985 Aktualna cena: $ 0.00158 $ 0.00158 $ 0.00158 Dowiedz się więcej o cenie Moonpig (MOONPIG)

Tokenomika Moonpig (MOONPIG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moonpig (MOONPIG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOONPIG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOONPIG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOONPIG tokenomikę, poznaj cenę tokena MOONPIGna żywo!

Historia ceny Moonpig (MOONPIG) Analiza historii ceny MOONPIG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MOONPIG już teraz!

Prognoza ceny MOONPIG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOONPIG? Nasza strona z prognozami cen MOONPIG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOONPIG już teraz!

