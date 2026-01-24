Cena LAMB276 na dziś

Cena bieżąca LAMB276 (LAMB) wynosi dziś --, z 0.00% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji LAMB na USD wynosi -- za LAMB.

LAMB276 zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi --, przy podaży w obiegu -- LAMB. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LAMB oscylował między -- (minimum) a -- (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi --, podczas gdy historyczne minimum to --.

W krótkim terminie LAMB przesunął się o -- w ciągu ostatniej godziny i o -- w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął --.

Informacje rynkowe o LAMB276 (LAMB)

Kapitalizacja rynkowa ---- -- Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu ---- -- Całkowita podaż ---- --

Obecna kapitalizacja rynkowa LAMB276 wynosi --, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LAMB w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.