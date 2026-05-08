Co to jest Divi?

Divi to przyjazny dla środowiska projekt blockchain, skupiający się na dwóch podstawowych zasadach: samodzielnej gospodarce i prostocie. Jego celem jest uproszczenie technologii blockchain przy jednoczesnym zachowaniu rozwiązań w zakresie samodzielnego zarządzania, umożliwiając użytkownikom osiąganie konkurencyjnych stawek zwrotu. Korzystając z mechanizmu konsensusu proof-of-stake w zróżnicowanej sieci indywidualnych węzłów, Divi oferuje skalowalne rozwiązanie FinTech przeznaczone do globalnego stosowania.

Czym Divi różni się od innych?

Divi wyróżnia się innowacyjnym, objętym patentem mobilnym portfelem UX-orientowanym, DiviWallet, który jest w 100% samodzielnie zarządzany. Posiada adresy czytelne dla ludzi, niekustodialne schowki do stakingu, blok loterii, możliwość jednokrotnego wdrożenia mobilnych masternodów oraz funkcję zamiany kryptowalut w aplikacji dla prawie 300 aktywów kryptograficznych. Te funkcje sprawiają, że Divi jest wyjątkowo przyjazny i dostępny nawet dla użytkowników niewykwalifikowanych technicznie.

Jak wygląda historia Divi?

Od osiągnięcia celów przedstawionych w pierwotnym whitepaperze, Divi opublikował uaktualnioną mapę drogową we wrześniu 2022 roku. Ta mapa drogowa obejmuje pionowo zintegrowane rozwiązania, które pozwalają firmom wdrażać samodzielnie zarządzane portfele w swoich ekosystemach. Wskazuje również na solidny protokół DeFi, protokół zapewnienia płynności NFT oraz framework lojalnościowy dla firm. Ponadto inicjatywa LightningWorks umożliwi wykorzystanie $DIVI w interaktywnych komiksach, NFT oraz grach Web 3.0, a także kontynuację integracji z innymi kryptowalutami.

Jakie są kolejne kroki dla Divi?

Do czego można użyć Divi?

Divi może być wykorzystywany do samodzielnych portfeli, stakingu, wdrażania masternodów oraz zamiany między różnymi aktywami kryptograficznymi. Jego protokół DeFi, funkcje NFT oraz framework lojalnościowy sprawiają, że Divi jest odpowiedni zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, które chcą zintegrować technologię blockchain z własnymi operacjami i angażować się w działania związane z Web 3.0.

Jaka jest aktualna cena Divi?

Live cena Divi (DIVI) wynosi zł0.003705574372476645000 PLN. Ta ocena w czasie rzeczywistym jest aktualizowana ciągle i łączy ceny z głównych globalnych giełd, aby zapewnić Ci dokładny kurs rynkowy.

Jak jest pozycja Divi na rynku?

Obecnie Divi zajmuje miejsce #1725 w rankingu rynkowym, wspierane kapitalizacją rynkową w wysokości zł17204520.10602574215000. Na ten ranking wpływają głębokość płynności, ogólny popyt inwestorów oraz liczba obiegowych tokenów.

Jaka jest obiegowa podaż DIVI?

Obiegowa podaż DIVI wynosi 4642897336.011239 tokenów, co stanowi ilość dostępnych na otwartym rynku. Ta liczba odgrywa ważną rolę w określeniu wartości rynkowej, deficytu oraz długoterminowych dynamik inflacyjnych.

Jaki jest zakres cenowy Divi w ciągu ostatnich 24 godzin?

W ciągu ostatnich 24 godzin Divi handlował w przedziale od zł0.003705212817752040000 (niski poziom 24-godzinny) do zł0.0037961076755177370000 (wysoki poziom 24-godzinny). Ten zakres wahań pomaga traderom zrozumieć krótkoterminowe nastroje rynkowe i nieprzewidywalność rynku.

Jak daleko Divi jest od swojego najwyższego i najniższego poziomu w historii?

Divi osiągnął najwyższy poziom w historii wynoszący zł0.66295758967746615000, natomiast najniższa zanotowana cena (ATL) to zł0.0012616452115091475000. Te historyczne benchmarki umożliwiają traderom ocenę długoterminowego potencjału cenowego i cykli rynkowych.

Jak aktywny jest dziś handel DIVI?

Objętość handlu w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi zł--, co odzwierciedla obecną aktywność rynkową. Wyższa objętość często świadczy o silniejszym zainteresowaniu inwestorów i większej płynności rynkowej.

Co wpływa na kierunek ostatnich trendów dla Divi?

Obecne zmiany cenowe wynoszą -2.37% w ciągu ostatnich 24 godzin i są kształtowane przez nastroje rynkowe, aktywność handlową, czynniki makroekonomiczne oraz specyficzne aktualizacje ekosystemu związane z Smart Contract Platform,Masternodes,Ethereum Ecosystem,Proof of Stake (PoS). Nagłe wzrosty wolumenu mogą również działać jako katalizatory gwałtownych ruchów cenowych.