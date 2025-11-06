GiełdaDEX+
Aktualna cena DarkStar to 0.11922 USD. Śledź aktualizacje cen DARKSTAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DARKSTAR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena DarkStar to 0.11922 USD. Śledź aktualizacje cen DARKSTAR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DARKSTAR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DARKSTAR

Informacje o cenie DARKSTAR

Czym jest DARKSTAR

Biała księga DARKSTAR

Oficjalna strona internetowa DARKSTAR

Tokenomika DARKSTAR

Prognoza cen DARKSTAR

Historia DARKSTAR

Przewodnik zakupowy DARKSTAR

Przelicznik DARKSTAR-fiat

DARKSTAR na spot

USDT-M Futures DARKSTAR

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo DarkStar

Cena DarkStar(DARKSTAR)

Aktualna cena 1 DARKSTAR do USD:

$0.11922
$0.11922$0.11922
+0.43%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:25:54 (UTC+8)

Informacje o cenie DarkStar (DARKSTAR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.11254
$ 0.11254$ 0.11254
Minimum 24h
$ 0.12224
$ 0.12224$ 0.12224
Maksimum 24h

$ 0.11254
$ 0.11254$ 0.11254

$ 0.12224
$ 0.12224$ 0.12224

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745

-0.14%

+0.43%

-19.61%

-19.61%

Aktualna cena DarkStar (DARKSTAR) wynosi $ 0.11922. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DARKSTAR wahał się między $ 0.11254 a $ 0.12224, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DARKSTAR w historii to $ 0.161582695041003, a najniższy to $ 0.055093699723331745.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DARKSTAR zmieniły się o -0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +0.43% w ciągu 24 godzin i o -19.61% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o DarkStar (DARKSTAR)

No.592

$ 34.97M
$ 34.97M$ 34.97M

$ 61.82K
$ 61.82K$ 61.82K

$ 119.22M
$ 119.22M$ 119.22M

293.33M
293.33M 293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

29.33%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa DarkStar wynosi $ 34.97M, przy $ 61.82K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DARKSTAR w obiegu wynosi 293.33M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 119.22M.

Historia ceny DarkStar (DARKSTAR) – USD

Śledź zmiany ceny DarkStar dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0005105+0.43%
30 Dni$ -0.00899-7.02%
60 dni$ -0.00039-0.33%
90 dni$ -0.00694-5.51%
Dzisiejsza zmiana ceny DarkStar

DziśDARKSTAR odnotował zmianę $ +0.0005105 (+0.43%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny DarkStar

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00899 (-7.02%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny DarkStar

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę DARKSTAR o $ -0.00039(-0.33%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny DarkStar

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00694 (-5.51%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe DarkStar (DARKSTAR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen DarkStar.

Co to jest DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w DarkStar. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu DARKSTAR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące DarkStar na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno DarkStar będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny DarkStar (w USD)

Jaka będzie wartość DarkStar (DARKSTAR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w DarkStar (DARKSTAR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla DarkStar.

Sprawdź teraz prognozę ceny DarkStar!

Tokenomika DarkStar (DARKSTAR)

Zrozumienie tokenomiki DarkStar (DARKSTAR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DARKSTARjuż teraz!

Jak kupić DarkStar (DARKSTAR)

Szukasz jak kupić DarkStar? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić DarkStar na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

DARKSTAR na lokalne waluty

1 DarkStar(DARKSTAR) do VND
3,137.2743
1 DarkStar(DARKSTAR) do AUD
A$0.1824066
1 DarkStar(DARKSTAR) do GBP
0.0906072
1 DarkStar(DARKSTAR) do EUR
0.1025292
1 DarkStar(DARKSTAR) do USD
$0.11922
1 DarkStar(DARKSTAR) do MYR
RM0.4983396
1 DarkStar(DARKSTAR) do TRY
5.0203542
1 DarkStar(DARKSTAR) do JPY
¥18.24066
1 DarkStar(DARKSTAR) do ARS
ARS$173.0323314
1 DarkStar(DARKSTAR) do RUB
9.698547
1 DarkStar(DARKSTAR) do INR
10.556931
1 DarkStar(DARKSTAR) do IDR
Rp1,986.9992052
1 DarkStar(DARKSTAR) do PHP
7.004175
1 DarkStar(DARKSTAR) do EGP
￡E.5.6522202
1 DarkStar(DARKSTAR) do BRL
R$0.637827
1 DarkStar(DARKSTAR) do CAD
C$0.1681002
1 DarkStar(DARKSTAR) do BDT
14.5281492
1 DarkStar(DARKSTAR) do NGN
172.03446
1 DarkStar(DARKSTAR) do COP
$458.538003
1 DarkStar(DARKSTAR) do ZAR
R.2.0791968
1 DarkStar(DARKSTAR) do UAH
5.0143932
1 DarkStar(DARKSTAR) do TZS
T.Sh.292.92354
1 DarkStar(DARKSTAR) do VES
Bs26.58606
1 DarkStar(DARKSTAR) do CLP
$112.54368
1 DarkStar(DARKSTAR) do PKR
Rs33.6963408
1 DarkStar(DARKSTAR) do KZT
62.6155362
1 DarkStar(DARKSTAR) do THB
฿3.8698812
1 DarkStar(DARKSTAR) do TWD
NT$3.683898
1 DarkStar(DARKSTAR) do AED
د.إ0.4375374
1 DarkStar(DARKSTAR) do CHF
Fr0.095376
1 DarkStar(DARKSTAR) do HKD
HK$0.9263394
1 DarkStar(DARKSTAR) do AMD
֏45.607611
1 DarkStar(DARKSTAR) do MAD
.د.م1.1099382
1 DarkStar(DARKSTAR) do MXN
$2.217492
1 DarkStar(DARKSTAR) do SAR
ريال0.447075
1 DarkStar(DARKSTAR) do ETB
Br18.2788104
1 DarkStar(DARKSTAR) do KES
KSh15.4079928
1 DarkStar(DARKSTAR) do JOD
د.أ0.08452698
1 DarkStar(DARKSTAR) do PLN
0.4399218
1 DarkStar(DARKSTAR) do RON
лв0.5257602
1 DarkStar(DARKSTAR) do SEK
kr1.138551
1 DarkStar(DARKSTAR) do BGN
лв0.202674
1 DarkStar(DARKSTAR) do HUF
Ft40.0865328
1 DarkStar(DARKSTAR) do CZK
2.5250796
1 DarkStar(DARKSTAR) do KWD
د.ك0.03660054
1 DarkStar(DARKSTAR) do ILS
0.387465
1 DarkStar(DARKSTAR) do BOB
Bs0.822618
1 DarkStar(DARKSTAR) do AZN
0.202674
1 DarkStar(DARKSTAR) do TJS
SM1.102785
1 DarkStar(DARKSTAR) do GEL
0.3230862
1 DarkStar(DARKSTAR) do AOA
Kz109.175715
1 DarkStar(DARKSTAR) do BHD
.د.ب0.04482672
1 DarkStar(DARKSTAR) do BMD
$0.11922
1 DarkStar(DARKSTAR) do DKK
kr0.7725456
1 DarkStar(DARKSTAR) do HNL
L3.1426392
1 DarkStar(DARKSTAR) do MUR
5.4865044
1 DarkStar(DARKSTAR) do NAD
$2.074428
1 DarkStar(DARKSTAR) do NOK
kr1.216044
1 DarkStar(DARKSTAR) do NZD
$0.2098272
1 DarkStar(DARKSTAR) do PAB
B/.0.11922
1 DarkStar(DARKSTAR) do PGK
K0.506685
1 DarkStar(DARKSTAR) do QAR
ر.ق0.4339608
1 DarkStar(DARKSTAR) do RSD
дин.12.1461336
1 DarkStar(DARKSTAR) do UZS
soʻm1,419.2854872
1 DarkStar(DARKSTAR) do ALL
L10.0192488
1 DarkStar(DARKSTAR) do ANG
ƒ0.2134038
1 DarkStar(DARKSTAR) do AWG
ƒ0.214596
1 DarkStar(DARKSTAR) do BBD
$0.23844
1 DarkStar(DARKSTAR) do BAM
KM0.202674
1 DarkStar(DARKSTAR) do BIF
Fr351.57978
1 DarkStar(DARKSTAR) do BND
$0.154986
1 DarkStar(DARKSTAR) do BSD
$0.11922
1 DarkStar(DARKSTAR) do JMD
$19.188459
1 DarkStar(DARKSTAR) do KHR
478.7946732
1 DarkStar(DARKSTAR) do KMF
Fr50.78772
1 DarkStar(DARKSTAR) do LAK
2,591.7390786
1 DarkStar(DARKSTAR) do LKR
රු36.3132198
1 DarkStar(DARKSTAR) do MDL
L2.032701
1 DarkStar(DARKSTAR) do MGA
Ar537.02649
1 DarkStar(DARKSTAR) do MOP
P0.95376
1 DarkStar(DARKSTAR) do MVR
1.835988
1 DarkStar(DARKSTAR) do MWK
MK206.9790342
1 DarkStar(DARKSTAR) do MZN
MT7.624119
1 DarkStar(DARKSTAR) do NPR
रु16.9220868
1 DarkStar(DARKSTAR) do PYG
845.50824
1 DarkStar(DARKSTAR) do RWF
Fr173.22666
1 DarkStar(DARKSTAR) do SBD
$0.9799884
1 DarkStar(DARKSTAR) do SCR
1.6345062
1 DarkStar(DARKSTAR) do SRD
$4.595931
1 DarkStar(DARKSTAR) do SVC
$1.0419828
1 DarkStar(DARKSTAR) do SZL
L2.0815812
1 DarkStar(DARKSTAR) do TMT
m0.41727
1 DarkStar(DARKSTAR) do TND
د.ت0.35324886
1 DarkStar(DARKSTAR) do TTD
$0.8071194
1 DarkStar(DARKSTAR) do UGX
Sh416.79312
1 DarkStar(DARKSTAR) do XAF
Fr67.9554
1 DarkStar(DARKSTAR) do XCD
$0.321894
1 DarkStar(DARKSTAR) do XOF
Fr67.9554
1 DarkStar(DARKSTAR) do XPF
Fr12.27966
1 DarkStar(DARKSTAR) do BWP
P1.6082778
1 DarkStar(DARKSTAR) do BZD
$0.2396322
1 DarkStar(DARKSTAR) do CVE
$11.4582342
1 DarkStar(DARKSTAR) do DJF
Fr21.10194
1 DarkStar(DARKSTAR) do DOP
$7.6515396
1 DarkStar(DARKSTAR) do DZD
د.ج15.5856306
1 DarkStar(DARKSTAR) do FJD
$0.2718216
1 DarkStar(DARKSTAR) do GNF
Fr1,036.6179
1 DarkStar(DARKSTAR) do GTQ
Q0.9132252
1 DarkStar(DARKSTAR) do GYD
$24.9360552
1 DarkStar(DARKSTAR) do ISK
kr15.14094

Zasoby DarkStar

Aby lepiej zrozumieć DarkStar, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa DarkStar
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące DarkStar

Jaka jest dziś wartość DarkStar (DARKSTAR)?
Aktualna cena DARKSTAR w USD wynosi 0.11922USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DARKSTAR do USD?
Aktualna cena DARKSTAR w USD wynosi $ 0.11922. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa DarkStar?
Kapitalizacja rynkowa dla DARKSTAR wynosi $ 34.97M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DARKSTAR w obiegu?
W obiegu DARKSTAR znajduje się 293.33M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DARKSTAR?
DARKSTAR osiąga ATH w wysokości 0.161582695041003 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DARKSTAR?
DARKSTAR zaliczył cenę ATL w wysokości 0.055093699723331745 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DARKSTAR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DARKSTAR wynosi $ 61.82K USD.
Czy w tym roku DARKSTAR pójdzie wyżej?
DARKSTAR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DARKSTAR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:25:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe DarkStar (DARKSTAR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator DARKSTAR do USD

Kwota

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.11922 USD

Handluj DARKSTAR

DARKSTAR/USDT
$0.11922
$0.11922$0.11922
+0.45%

