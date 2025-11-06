GiełdaDEX+
Aktualna cena Bucky to 0.01477 USD. Śledź aktualizacje cen BUCKY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BUCKY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BUCKY

Informacje o cenie BUCKY

Czym jest BUCKY

Tokenomika BUCKY

Prognoza cen BUCKY

Historia BUCKY

Przewodnik zakupowy BUCKY

Przelicznik BUCKY-fiat

BUCKY na spot

Logo Bucky

Cena Bucky(BUCKY)

Aktualna cena 1 BUCKY do USD:

$0.01477
+1.65%1D
USD
Bucky (BUCKY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:17:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Bucky (BUCKY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01205
Minimum 24h
$ 0.01662
Maksimum 24h

$ 0.01205
$ 0.01662
--
--
-2.19%

+1.65%

-28.51%

-28.51%

Aktualna cena Bucky (BUCKY) wynosi $ 0.01477. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BUCKY wahał się między $ 0.01205 a $ 0.01662, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BUCKY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BUCKY zmieniły się o -2.19% w ciągu ostatniej godziny, o +1.65% w ciągu 24 godzin i o -28.51% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bucky (BUCKY)

--
----

$ 59.38K
$ 0.00
--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Bucky wynosi --, przy $ 59.38K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BUCKY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Bucky (BUCKY) – USD

Śledź zmiany ceny Bucky dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0002397+1.65%
30 Dni$ -0.00468-24.07%
60 dni$ -0.01151-43.80%
90 dni$ -0.0033-18.27%
Dzisiejsza zmiana ceny Bucky

DziśBUCKY odnotował zmianę $ +0.0002397 (+1.65%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Bucky

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00468 (-24.07%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Bucky

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę BUCKY o $ -0.01151(-43.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Bucky

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0033 (-18.27%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Bucky (BUCKY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Bucky.

Co to jest Bucky (BUCKY)

Pochodzący od zielonej, niechlujnie narysowanej postaci „Bucky”, która pojawiła się na boardzie /v/ na 4chanie w marcu 2019 roku — wariantu Pepe w stylu MS Paint — Bucky z czasem przekształcił się w memecoin w ekosystemie Solana.

Bucky jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Bucky. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu BUCKY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Bucky na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Bucky będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Bucky (w USD)

Jaka będzie wartość Bucky (BUCKY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bucky (BUCKY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bucky.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bucky!

Tokenomika Bucky (BUCKY)

Zrozumienie tokenomiki Bucky (BUCKY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BUCKYjuż teraz!

Jak kupić Bucky (BUCKY)

Szukasz jak kupić Bucky? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Bucky na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

BUCKY na lokalne waluty

Zasoby Bucky

Aby lepiej zrozumieć Bucky, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Bucky

Jaka jest dziś wartość Bucky (BUCKY)?
Aktualna cena BUCKY w USD wynosi 0.01477USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BUCKY do USD?
Aktualna cena BUCKY w USD wynosi $ 0.01477. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bucky?
Kapitalizacja rynkowa dla BUCKY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BUCKY w obiegu?
W obiegu BUCKY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BUCKY?
BUCKY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BUCKY?
BUCKY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu BUCKY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BUCKY wynosi $ 59.38K USD.
Czy w tym roku BUCKY pójdzie wyżej?
BUCKY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BUCKY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Bucky (BUCKY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator BUCKY do USD

1 BUCKY = 0.01477 USD

Handluj BUCKY

BUCKY/USDT
$0.01477
+1.44%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

