GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena 1DEV to 0.00021203 USD. Śledź aktualizacje cen 1DEV do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 1DEV łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena 1DEV to 0.00021203 USD. Śledź aktualizacje cen 1DEV do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 1DEV łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 1DEV

Informacje o cenie 1DEV

Czym jest 1DEV

Biała księga 1DEV

Oficjalna strona internetowa 1DEV

Tokenomika 1DEV

Prognoza cen 1DEV

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo 1DEV

Cena 1DEV (1DEV)

Nienotowany

Aktualna cena 1 1DEV do USD:

$0.00021197
$0.00021197$0.00021197
+3.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
1DEV (1DEV) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:41:38 (UTC+8)

Informacje o cenie 1DEV (1DEV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00020195
$ 0.00020195$ 0.00020195
Minimum 24h
$ 0.00022934
$ 0.00022934$ 0.00022934
Maksimum 24h

$ 0.00020195
$ 0.00020195$ 0.00020195

$ 0.00022934
$ 0.00022934$ 0.00022934

$ 0.00079996
$ 0.00079996$ 0.00079996

$ 0.00007646
$ 0.00007646$ 0.00007646

+0.66%

+4.99%

-17.93%

-17.93%

Aktualna cena 1DEV (1DEV) wynosi $0.00021203. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 1DEV wahał się między $ 0.00020195 a $ 0.00022934, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 1DEV w historii to $ 0.00079996, a najniższy to $ 0.00007646.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 1DEV zmieniły się o +0.66% w ciągu ostatniej godziny, o +4.99% w ciągu 24 godzin i o -17.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 1DEV (1DEV)

$ 180.71K
$ 180.71K$ 180.71K

--
----

$ 212.60K
$ 212.60K$ 212.60K

849.96M
849.96M 849.96M

999,957,355.738805
999,957,355.738805 999,957,355.738805

Obecna kapitalizacja rynkowa 1DEV wynosi $ 180.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 1DEV w obiegu wynosi 849.96M, przy całkowitej podaży 999957355.738805. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 212.60K.

Historia ceny 1DEV (1DEV) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny 1DEV do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny 1DEV do USD wyniosła $ -0.0000759509.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny 1DEV do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny 1DEV do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.99%
30 Dni$ -0.0000759509-35.82%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny 1DEV (w USD)

Jaka będzie wartość 1DEV (1DEV) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 1DEV (1DEV) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 1DEV.

Sprawdź teraz prognozę ceny 1DEV!

1DEV na lokalne waluty

Tokenomika 1DEV (1DEV)

Zrozumienie tokenomiki 1DEV (1DEV) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 1DEVjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące 1DEV (1DEV)

Jaka jest dziś wartość 1DEV (1DEV)?
Aktualna cena 1DEV w USD wynosi 0.00021203USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 1DEV do USD?
Aktualna cena 1DEV w USD wynosi $ 0.00021203. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 1DEV?
Kapitalizacja rynkowa dla 1DEV wynosi $ 180.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 1DEV w obiegu?
W obiegu 1DEV znajduje się 849.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 1DEV?
1DEV osiąga ATH w wysokości 0.00079996 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 1DEV?
1DEV zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00007646 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 1DEV?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 1DEV wynosi -- USD.
Czy w tym roku 1DEV pójdzie wyżej?
1DEV może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 1DEV, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:41:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe 1DEV (1DEV)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,800.39
$103,800.39$103,800.39

+0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.63
$3,440.63$3,440.63

+1.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.90
$1,477.90$1,477.90

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,800.39
$103,800.39$103,800.39

+0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.63
$3,440.63$3,440.63

+1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3479
$2.3479$2.3479

+3.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.00
$162.00$162.00

+0.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1444
$1.1444$1.1444

+5.45%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03531
$0.03531$0.03531

+41.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2343
$0.2343$0.2343

+368.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000008399
$0.000008399$0.000008399

+344.86%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000642
$0.0000000642$0.0000000642

+325.16%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5381
$1.5381$1.5381

+89.60%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01801
$0.01801$0.01801

+44.08%