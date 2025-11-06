Informacje o cenie 1DEV (1DEV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00020195 $ 0.00020195 $ 0.00020195 Minimum 24h $ 0.00022934 $ 0.00022934 $ 0.00022934 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00020195$ 0.00020195 $ 0.00020195 Maksimum 24h $ 0.00022934$ 0.00022934 $ 0.00022934 Historyczne maksimum $ 0.00079996$ 0.00079996 $ 0.00079996 Najniższa cena $ 0.00007646$ 0.00007646 $ 0.00007646 Zmiana ceny (1H) +0.66% Zmiana ceny (1D) +4.99% Zmiana ceny (7D) -17.93% Zmiana ceny (7D) -17.93%

Aktualna cena 1DEV (1DEV) wynosi $0.00021203. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 1DEV wahał się między $ 0.00020195 a $ 0.00022934, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 1DEV w historii to $ 0.00079996, a najniższy to $ 0.00007646.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 1DEV zmieniły się o +0.66% w ciągu ostatniej godziny, o +4.99% w ciągu 24 godzin i o -17.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 1DEV (1DEV)

Kapitalizacja rynkowa $ 180.71K$ 180.71K $ 180.71K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 212.60K$ 212.60K $ 212.60K Podaż w obiegu 849.96M 849.96M 849.96M Całkowita podaż 999,957,355.738805 999,957,355.738805 999,957,355.738805

Obecna kapitalizacja rynkowa 1DEV wynosi $ 180.71K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 1DEV w obiegu wynosi 849.96M, przy całkowitej podaży 999957355.738805. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 212.60K.