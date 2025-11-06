GiełdaDEX+
Aktualna cena 0xy to 0.02493863 USD. Śledź aktualizacje cen 0XY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 0XY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 0XY

Informacje o cenie 0XY

Czym jest 0XY

Oficjalna strona internetowa 0XY

Tokenomika 0XY

Prognoza cen 0XY

Logo 0xy

Cena 0xy (0XY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 0XY do USD:

$0.02493863
$0.02493863$0.02493863
-0.50%1D
mexc
USD
0xy (0XY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:57:45 (UTC+8)

Informacje o cenie 0xy (0XY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02452763
$ 0.02452763$ 0.02452763
Minimum 24h
$ 0.02557662
$ 0.02557662$ 0.02557662
Maksimum 24h

$ 0.02452763
$ 0.02452763$ 0.02452763

$ 0.02557662
$ 0.02557662$ 0.02557662

$ 0.108905
$ 0.108905$ 0.108905

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-0.53%

+1.87%

+1.87%

Aktualna cena 0xy (0XY) wynosi $0.02493863. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 0XY wahał się między $ 0.02452763 a $ 0.02557662, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 0XY w historii to $ 0.108905, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 0XY zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o -0.53% w ciągu 24 godzin i o +1.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 0xy (0XY)

$ 24.94M
$ 24.94M$ 24.94M

--
----

$ 24.94M
$ 24.94M$ 24.94M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,997.467258
999,999,997.467258 999,999,997.467258

Obecna kapitalizacja rynkowa 0xy wynosi $ 24.94M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 0XY w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999997.467258. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.94M.

Historia ceny 0xy (0XY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny 0xy do USD wyniosła $ -0.00013413134208889.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny 0xy do USD wyniosła $ -0.0158242789.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny 0xy do USD wyniosła $ +170.5624764866.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny 0xy do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00013413134208889-0.53%
30 Dni$ -0.0158242789-63.45%
60 dni$ +170.5624764866+683,928.81%
90 dni$ 0--

Co to jest 0xy (0XY)

Our symbol unites all neurodivergent people — a reminder that thinking differently is a strength, not a limitation. We’re here to support and inspire everyone who sees the world in their own unique way. Use $OXY to tip, sponsor, or commission work from neurodivergent artists, writers, developers, and storytellers in our ecosystem. It’s a way to financially empower those whose voices are often overlooked.

Zasoby dla 0xy (0XY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny 0xy (w USD)

Jaka będzie wartość 0xy (0XY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 0xy (0XY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 0xy.

Sprawdź teraz prognozę ceny 0xy!

0XY na lokalne waluty

Tokenomika 0xy (0XY)

Zrozumienie tokenomiki 0xy (0XY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 0XYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące 0xy (0XY)

Jaka jest dziś wartość 0xy (0XY)?
Aktualna cena 0XY w USD wynosi 0.02493863USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 0XY do USD?
Aktualna cena 0XY w USD wynosi $ 0.02493863. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 0xy?
Kapitalizacja rynkowa dla 0XY wynosi $ 24.94M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 0XY w obiegu?
W obiegu 0XY znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 0XY?
0XY osiąga ATH w wysokości 0.108905 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 0XY?
0XY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 0XY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 0XY wynosi -- USD.
Czy w tym roku 0XY pójdzie wyżej?
0XY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 0XY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:57:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe 0xy (0XY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

