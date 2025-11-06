Informacje o cenie 0xy (0XY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.02452763 $ 0.02452763 $ 0.02452763 Minimum 24h $ 0.02557662 $ 0.02557662 $ 0.02557662 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.02452763$ 0.02452763 $ 0.02452763 Maksimum 24h $ 0.02557662$ 0.02557662 $ 0.02557662 Historyczne maksimum $ 0.108905$ 0.108905 $ 0.108905 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.20% Zmiana ceny (1D) -0.53% Zmiana ceny (7D) +1.87% Zmiana ceny (7D) +1.87%

Aktualna cena 0xy (0XY) wynosi $0.02493863. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 0XY wahał się między $ 0.02452763 a $ 0.02557662, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 0XY w historii to $ 0.108905, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 0XY zmieniły się o -0.20% w ciągu ostatniej godziny, o -0.53% w ciągu 24 godzin i o +1.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 0xy (0XY)

Kapitalizacja rynkowa $ 24.94M$ 24.94M $ 24.94M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 24.94M$ 24.94M $ 24.94M Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,997.467258 999,999,997.467258 999,999,997.467258

Obecna kapitalizacja rynkowa 0xy wynosi $ 24.94M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 0XY w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999997.467258. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 24.94M.