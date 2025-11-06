Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) /

Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Base GHO może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.028. Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Aave Base GHO może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0794. Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WABASGHO na 2027 rok wyniesie $ 1.1333 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WABASGHO na 2028 rok wyniesie $ 1.1900 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WABASGHO w 2029 roku wyniesie $ 1.2495 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WABASGHO w 2030 roku wyniesie $ 1.3120 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Aave Base GHO może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1371. Prognoza ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Aave Base GHO może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.4811.

Bieżące statystyki cen Wrapped Aave Base GHO Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Podaż w obiegu 8.93M 8.93M 8.93M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WABASGHO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WABASGHO ma podaż w obiegu wynoszącą 8.93M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 9.18M. Zobacz na żywo cenę WABASGHO

Historyczna cena Wrapped Aave Base GHO Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Aave Base GHO, cena Wrapped Aave Base GHO wynosi 1.028USD. Podaż w obiegu Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) wynosi 8.93M WABASGHO , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $9,180,180 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.02% $ -0.000223 $ 1.055 $ 1.016

7 D -0.01% $ -0.000149 $ 1.0638 $ 1.0087

30 Dni 0.35% $ 0.003586 $ 1.0638 $ 1.0087 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Aave Base GHO zanotował zmianę ceny o $-0.000223 , co stanowi -0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Aave Base GHO osiągnął maksimum na poziomie $1.0638 i minimum na poziomie $1.0087 . Zanotowano zmianę ceny o -0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WABASGHO do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Aave Base GHO o 0.35% , co odpowiada około $0.003586 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WABASGHO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)? Moduł predykcji ceny Wrapped Aave Base GHO to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WABASGHO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Aave Base GHO na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WABASGHO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Aave Base GHO. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WABASGHO. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WABASGHO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Aave Base GHO.

Dlaczego prognoaza ceny WABASGHO jest ważna?

Prognozy cen WABASGHO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

