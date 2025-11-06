Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Synthetix sUSD na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SUSD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Synthetix sUSD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Synthetix sUSD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.98308. Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Synthetix sUSD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0322. Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SUSD na 2027 rok wyniesie $ 1.0838 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SUSD na 2028 rok wyniesie $ 1.1380 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SUSD w 2029 roku wyniesie $ 1.1949 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SUSD w 2030 roku wyniesie $ 1.2546 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Synthetix sUSD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0437. Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Synthetix sUSD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3290.

2026 $ 1.0322 5.00%

2027 $ 1.0838 10.25%

2028 $ 1.1380 15.76%

2029 $ 1.1949 21.55%

2030 $ 1.2546 27.63%

2031 $ 1.3174 34.01%

2032 $ 1.3832 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4524 47.75%

2034 $ 1.5250 55.13%

2035 $ 1.6013 62.89%

2036 $ 1.6814 71.03%

2037 $ 1.7654 79.59%

2038 $ 1.8537 88.56%

2039 $ 1.9464 97.99%

2040 $ 2.0437 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Synthetix sUSD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.98308 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.983214 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.984022 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.987120 0.41% Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na dziś Przewidywana cena dla SUSD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.98308 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Synthetix sUSD (SUSD) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SUSD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.983214 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Synthetix sUSD (SUSD) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SUSD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.984022 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Synthetix sUSD (SUSD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SUSD wynosi $0.987120 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Synthetix sUSD Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 42.98M$ 42.98M $ 42.98M Podaż w obiegu 43.72M 43.72M 43.72M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SUSD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SUSD ma podaż w obiegu wynoszącą 43.72M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 42.98M. Zobacz na żywo cenę SUSD

Historyczna cena Synthetix sUSD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Synthetix sUSD, cena Synthetix sUSD wynosi 0.98308USD. Podaż w obiegu Synthetix sUSD (SUSD) wynosi 43.72M SUSD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $42,981,348 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.16% $ 0.001535 $ 0.989533 $ 0.974893

7 D -0.48% $ -0.004719 $ 0.994858 $ 0.974041

30 Dni -1.24% $ -0.012270 $ 0.994858 $ 0.974041 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Synthetix sUSD zanotował zmianę ceny o $0.001535 , co stanowi 0.16% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Synthetix sUSD osiągnął maksimum na poziomie $0.994858 i minimum na poziomie $0.974041 . Zanotowano zmianę ceny o -0.48% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SUSD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Synthetix sUSD o -1.24% , co odpowiada około $-0.012270 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SUSD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Synthetix sUSD (SUSD)? Moduł predykcji ceny Synthetix sUSD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SUSD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Synthetix sUSD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SUSD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Synthetix sUSD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SUSD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SUSD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Synthetix sUSD.

Dlaczego prognoaza ceny SUSD jest ważna?

Prognozy cen SUSD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

