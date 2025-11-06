Informacje o cenie Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.974893 $ 0.974893 $ 0.974893 Minimum 24h $ 0.989533 $ 0.989533 $ 0.989533 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.974893$ 0.974893 $ 0.974893 Maksimum 24h $ 0.989533$ 0.989533 $ 0.989533 Historyczne maksimum $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Najniższa cena $ 0.429697$ 0.429697 $ 0.429697 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) -0.05% Zmiana ceny (7D) -0.35% Zmiana ceny (7D) -0.35%

Aktualna cena Synthetix sUSD (SUSD) wynosi $0.984737. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUSD wahał się między $ 0.974893 a $ 0.989533, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUSD w historii to $ 2.45, a najniższy to $ 0.429697.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUSD zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -0.05% w ciągu 24 godzin i o -0.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Synthetix sUSD (SUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 42.95M$ 42.95M $ 42.95M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 42.95M$ 42.95M $ 42.95M Podaż w obiegu 43.72M 43.72M 43.72M Całkowita podaż 43,721,474.72639401 43,721,474.72639401 43,721,474.72639401

Obecna kapitalizacja rynkowa Synthetix sUSD wynosi $ 42.95M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUSD w obiegu wynosi 43.72M, przy całkowitej podaży 43721474.72639401. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.95M.