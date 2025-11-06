GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Synthetix sUSD to 0.984737 USD. Śledź aktualizacje cen SUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUSD łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Synthetix sUSD to 0.984737 USD. Śledź aktualizacje cen SUSD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUSD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SUSD

Informacje o cenie SUSD

Czym jest SUSD

Oficjalna strona internetowa SUSD

Tokenomika SUSD

Prognoza cen SUSD

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Synthetix sUSD

Cena Synthetix sUSD (SUSD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SUSD do USD:

$0.984345
$0.984345$0.984345
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Synthetix sUSD (SUSD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.974893
$ 0.974893$ 0.974893
Minimum 24h
$ 0.989533
$ 0.989533$ 0.989533
Maksimum 24h

$ 0.974893
$ 0.974893$ 0.974893

$ 0.989533
$ 0.989533$ 0.989533

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.429697
$ 0.429697$ 0.429697

-0.11%

-0.05%

-0.35%

-0.35%

Aktualna cena Synthetix sUSD (SUSD) wynosi $0.984737. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUSD wahał się między $ 0.974893 a $ 0.989533, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUSD w historii to $ 2.45, a najniższy to $ 0.429697.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUSD zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -0.05% w ciągu 24 godzin i o -0.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Synthetix sUSD (SUSD)

$ 42.95M
$ 42.95M$ 42.95M

--
----

$ 42.95M
$ 42.95M$ 42.95M

43.72M
43.72M 43.72M

43,721,474.72639401
43,721,474.72639401 43,721,474.72639401

Obecna kapitalizacja rynkowa Synthetix sUSD wynosi $ 42.95M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUSD w obiegu wynosi 43.72M, przy całkowitej podaży 43721474.72639401. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.95M.

Historia ceny Synthetix sUSD (SUSD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Synthetix sUSD do USD wyniosła $ -0.0005826958885497.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Synthetix sUSD do USD wyniosła $ -0.0052544581.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Synthetix sUSD do USD wyniosła $ +0.0009917286.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Synthetix sUSD do USD wyniosła $ +0.0021391254228648.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0005826958885497-0.05%
30 Dni$ -0.0052544581-0.53%
60 dni$ +0.0009917286+0.10%
90 dni$ +0.0021391254228648+0.22%

Co to jest Synthetix sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Synthetix sUSD (SUSD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Synthetix sUSD (w USD)

Jaka będzie wartość Synthetix sUSD (SUSD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Synthetix sUSD (SUSD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Synthetix sUSD.

Sprawdź teraz prognozę ceny Synthetix sUSD!

SUSD na lokalne waluty

Tokenomika Synthetix sUSD (SUSD)

Zrozumienie tokenomiki Synthetix sUSD (SUSD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUSDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Synthetix sUSD (SUSD)

Jaka jest dziś wartość Synthetix sUSD (SUSD)?
Aktualna cena SUSD w USD wynosi 0.984737USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUSD do USD?
Aktualna cena SUSD w USD wynosi $ 0.984737. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Synthetix sUSD?
Kapitalizacja rynkowa dla SUSD wynosi $ 42.95M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUSD w obiegu?
W obiegu SUSD znajduje się 43.72M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUSD?
SUSD osiąga ATH w wysokości 2.45 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUSD?
SUSD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.429697 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUSD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUSD wynosi -- USD.
Czy w tym roku SUSD pójdzie wyżej?
SUSD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUSD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Synthetix sUSD (SUSD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,739.09
$103,739.09$103,739.09

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.38
$3,440.38$3,440.38

+1.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.41
$162.41$162.41

+1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.82
$1,477.82$1,477.82

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,739.09
$103,739.09$103,739.09

+0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.38
$3,440.38$3,440.38

+1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3526
$2.3526$2.3526

+3.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.41
$162.41$162.41

+1.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1544
$1.1544$1.1544

+6.37%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03560
$0.03560$0.03560

+42.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00370
$0.00370$0.00370

-50.66%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000014205
$0.000014205$0.000014205

+652.38%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2228
$0.2228$0.2228

+345.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000608
$0.0000000608$0.0000000608

+302.64%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4351
$1.4351$1.4351

+76.91%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01908
$0.01908$0.01908

+52.64%