Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Nyan Heroes na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NYAN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Nyan Heroes % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Nyan Heroes na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Nyan Heroes może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000908. Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Nyan Heroes może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000953. Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NYAN na 2027 rok wyniesie $ 0.001001 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NYAN na 2028 rok wyniesie $ 0.001051 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NYAN w 2029 roku wyniesie $ 0.001104 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NYAN w 2030 roku wyniesie $ 0.001159 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Nyan Heroes może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.001888. Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Nyan Heroes może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003075. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000908 0.00%

2026 $ 0.000953 5.00%

2027 $ 0.001001 10.25%

2028 $ 0.001051 15.76%

2029 $ 0.001104 21.55%

2030 $ 0.001159 27.63%

2031 $ 0.001217 34.01%

2032 $ 0.001278 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.001342 47.75%

2034 $ 0.001409 55.13%

2035 $ 0.001479 62.89%

2036 $ 0.001553 71.03%

2037 $ 0.001631 79.59%

2038 $ 0.001712 88.56%

2039 $ 0.001798 97.99%

2040 $ 0.001888 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Nyan Heroes na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000908 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000908 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000909 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000912 0.41% Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na dziś Przewidywana cena dla NYAN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000908 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Nyan Heroes (NYAN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NYAN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000908 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Nyan Heroes (NYAN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NYAN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000909 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Nyan Heroes (NYAN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NYAN wynosi $0.000912 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Nyan Heroes Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 132.93K$ 132.93K $ 132.93K Podaż w obiegu 146.35M 146.35M 146.35M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NYAN to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto NYAN ma podaż w obiegu wynoszącą 146.35M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 132.93K. Zobacz na żywo cenę NYAN

Historyczna cena Nyan Heroes Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Nyan Heroes, cena Nyan Heroes wynosi 0.000908USD. Podaż w obiegu Nyan Heroes (NYAN) wynosi 146.35M NYAN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $132,934 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -3.30% $ 0 $ 0.000980 $ 0.000823

7 D -11.06% $ -0.000100 $ 0.002927 $ 0.000849

30 Dni -66.67% $ -0.000605 $ 0.002927 $ 0.000849 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Nyan Heroes zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -3.30% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Nyan Heroes osiągnął maksimum na poziomie $0.002927 i minimum na poziomie $0.000849 . Zanotowano zmianę ceny o -11.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NYAN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Nyan Heroes o -66.67% , co odpowiada około $-0.000605 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NYAN.

Jak działa moduł przewidywania ceny Nyan Heroes (NYAN)? Moduł predykcji ceny Nyan Heroes to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NYAN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Nyan Heroes na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NYAN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Nyan Heroes. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NYAN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NYAN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Nyan Heroes.

Dlaczego prognoaza ceny NYAN jest ważna?

Prognozy cen NYAN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NYAN? Według Twoich prognoz NYAN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NYAN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Nyan Heroes (NYAN), przewidywana cena NYAN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NYAN w 2026 roku? Cena 1 Nyan Heroes (NYAN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz NYAN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NYAN w 2027 roku? Nyan Heroes (NYAN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NYAN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NYAN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Nyan Heroes (NYAN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NYAN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Nyan Heroes (NYAN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NYAN w 2030 roku? Cena 1 Nyan Heroes (NYAN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz NYAN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NYAN na 2040 rok? Nyan Heroes (NYAN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NYAN do 2040 roku.