Informacje o cenie Nyan Heroes (NYAN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.49% Zmiana ceny (1D) +8.39% Zmiana ceny (7D) -12.94% Zmiana ceny (7D) -12.94%

Aktualna cena Nyan Heroes (NYAN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NYAN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NYAN w historii to $ 0.457078, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NYAN zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +8.39% w ciągu 24 godzin i o -12.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nyan Heroes (NYAN)

Kapitalizacja rynkowa $ 135.00K$ 135.00K $ 135.00K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 922.45K$ 922.45K $ 922.45K Podaż w obiegu 146.35M 146.35M 146.35M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Nyan Heroes wynosi $ 135.00K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NYAN w obiegu wynosi 146.35M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 922.45K.