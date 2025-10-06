Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Midas mEDGE na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MEDGE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Midas mEDGE % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Midas mEDGE na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Midas mEDGE może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.047. Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Midas mEDGE może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0993. Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MEDGE na 2027 rok wyniesie $ 1.1543 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MEDGE na 2028 rok wyniesie $ 1.2120 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MEDGE w 2029 roku wyniesie $ 1.2726 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MEDGE w 2030 roku wyniesie $ 1.3362 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Midas mEDGE może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1766. Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Midas mEDGE może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.5455. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.047 0.00%

2026 $ 1.0993 5.00%

2027 $ 1.1543 10.25%

2028 $ 1.2120 15.76%

2029 $ 1.2726 21.55%

2030 $ 1.3362 27.63%

2031 $ 1.4030 34.01%

2032 $ 1.4732 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.5468 47.75%

2034 $ 1.6242 55.13%

2035 $ 1.7054 62.89%

2036 $ 1.7907 71.03%

2037 $ 1.8802 79.59%

2038 $ 1.9742 88.56%

2039 $ 2.0729 97.99%

2040 $ 2.1766 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Midas mEDGE na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.047 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ 1.0471 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.0480 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ 1.0513 0.41% Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na dziś Przewidywana cena dla MEDGE w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.047 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Midas mEDGE (MEDGE) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MEDGE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0471 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Midas mEDGE (MEDGE) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MEDGE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0480 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Midas mEDGE (MEDGE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MEDGE wynosi $1.0513 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Midas mEDGE Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Podaż w obiegu 21.59M 21.59M 21.59M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MEDGE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MEDGE ma podaż w obiegu wynoszącą 21.59M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 22.60M. Zobacz na żywo cenę MEDGE

Historyczna cena Midas mEDGE Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Midas mEDGE, cena Midas mEDGE wynosi 1.047USD. Podaż w obiegu Midas mEDGE (MEDGE) wynosi 21.59M MEDGE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $22,599,453 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 1.047 $ 1.047

7 D 0.18% $ 0.001930 $ 1.0467 $ 1.0389

30 Dni 0.75% $ 0.007903 $ 1.0467 $ 1.0389 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Midas mEDGE zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Midas mEDGE osiągnął maksimum na poziomie $1.0467 i minimum na poziomie $1.0389 . Zanotowano zmianę ceny o 0.18% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MEDGE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Midas mEDGE o 0.75% , co odpowiada około $0.007903 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MEDGE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Midas mEDGE (MEDGE)? Moduł predykcji ceny Midas mEDGE to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MEDGE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Midas mEDGE na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MEDGE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Midas mEDGE. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MEDGE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MEDGE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Midas mEDGE.

Dlaczego prognoaza ceny MEDGE jest ważna?

Prognozy cen MEDGE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

