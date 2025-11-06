Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

Sprawdź prognozy cen iAero Protocol LIQ na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LIQ w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup LIQ

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę iAero Protocol LIQ % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny iAero Protocol LIQ na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy iAero Protocol LIQ może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.098428. Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy iAero Protocol LIQ może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.103349. Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIQ na 2027 rok wyniesie $ 0.108516 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LIQ na 2028 rok wyniesie $ 0.113942 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIQ w 2029 roku wyniesie $ 0.119639 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LIQ w 2030 roku wyniesie $ 0.125621 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena iAero Protocol LIQ może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.204624. Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena iAero Protocol LIQ może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.333312. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.098428 0.00%

2026 $ 0.103349 5.00%

2027 $ 0.108516 10.25%

2028 $ 0.113942 15.76%

2029 $ 0.119639 21.55%

2030 $ 0.125621 27.63%

2031 $ 0.131902 34.01%

2032 $ 0.138498 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.145422 47.75%

2034 $ 0.152694 55.13%

2035 $ 0.160328 62.89%

2036 $ 0.168345 71.03%

2037 $ 0.176762 79.59%

2038 $ 0.185600 88.56%

2039 $ 0.194880 97.99%

2040 $ 0.204624 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny iAero Protocol LIQ na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.098428 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.098441 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.098522 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.098832 0.41% Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na dziś Przewidywana cena dla LIQ w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.098428 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LIQ z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.098441 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa iAero Protocol LIQ (LIQ) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LIQ, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.098522 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa iAero Protocol LIQ (LIQ) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LIQ wynosi $0.098832 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen iAero Protocol LIQ Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Podaż w obiegu 13.36M 13.36M 13.36M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LIQ to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto LIQ ma podaż w obiegu wynoszącą 13.36M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.32M. Zobacz na żywo cenę LIQ

Historyczna cena iAero Protocol LIQ Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami iAero Protocol LIQ, cena iAero Protocol LIQ wynosi 0.098428USD. Podaż w obiegu iAero Protocol LIQ (LIQ) wynosi 13.36M LIQ , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,315,070 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -9.66% $ -0.009509 $ 0.118252 $ 0.075216

30 Dni -10.55% $ -0.010392 $ 0.118252 $ 0.075216 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin iAero Protocol LIQ zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs iAero Protocol LIQ osiągnął maksimum na poziomie $0.118252 i minimum na poziomie $0.075216 . Zanotowano zmianę ceny o -9.66% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LIQ do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana iAero Protocol LIQ o -10.55% , co odpowiada około $-0.010392 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LIQ.

Jak działa moduł przewidywania ceny iAero Protocol LIQ (LIQ)? Moduł predykcji ceny iAero Protocol LIQ to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LIQ. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania iAero Protocol LIQ na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LIQ, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę iAero Protocol LIQ. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LIQ. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LIQ, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał iAero Protocol LIQ.

Dlaczego prognoaza ceny LIQ jest ważna?

Prognozy cen LIQ są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LIQ? Według Twoich prognoz LIQ osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LIQ na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny iAero Protocol LIQ (LIQ), przewidywana cena LIQ osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LIQ w 2026 roku? Cena 1 iAero Protocol LIQ (LIQ) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LIQ wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LIQ w 2027 roku? iAero Protocol LIQ (LIQ) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIQ do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIQ w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, iAero Protocol LIQ (LIQ) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LIQ w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, iAero Protocol LIQ (LIQ) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LIQ w 2030 roku? Cena 1 iAero Protocol LIQ (LIQ) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz LIQ wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LIQ na 2040 rok? iAero Protocol LIQ (LIQ) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LIQ do 2040 roku. Zarejestruj się teraz