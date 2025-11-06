GiełdaDEX+
Aktualna cena iAero Protocol LIQ to 0.098428 USD. Śledź aktualizacje cen LIQ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LIQ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LIQ

Informacje o cenie LIQ

Czym jest LIQ

Biała księga LIQ

Oficjalna strona internetowa LIQ

Tokenomika LIQ

Prognoza cen LIQ

Cena iAero Protocol LIQ (LIQ)

Aktualna cena 1 LIQ do USD:

$0.098428
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:38:14 (UTC+8)

Informacje o cenie iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.122092
$ 0.075217
-9.66%

-9.66%

Aktualna cena iAero Protocol LIQ (LIQ) wynosi $0.098428. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQ w historii to $ 0.122092, a najniższy to $ 0.075217.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o iAero Protocol LIQ (LIQ)

$ 1.32M
--
$ 3.17M
13.36M
32,215,956.27944442
Obecna kapitalizacja rynkowa iAero Protocol LIQ wynosi $ 1.32M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQ w obiegu wynosi 13.36M, przy całkowitej podaży 32215956.27944442. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.17M.

Historia ceny iAero Protocol LIQ (LIQ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny iAero Protocol LIQ do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny iAero Protocol LIQ do USD wyniosła $ -0.0083214771.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny iAero Protocol LIQ do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny iAero Protocol LIQ do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0083214771-8.45%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest iAero Protocol LIQ (LIQ)

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

Zasoby dla iAero Protocol LIQ (LIQ)

Prognoza ceny iAero Protocol LIQ (w USD)

Jaka będzie wartość iAero Protocol LIQ (LIQ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w iAero Protocol LIQ (LIQ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla iAero Protocol LIQ.

Sprawdź teraz prognozę ceny iAero Protocol LIQ!

LIQ na lokalne waluty

Tokenomika iAero Protocol LIQ (LIQ)

Zrozumienie tokenomiki iAero Protocol LIQ (LIQ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LIQjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące iAero Protocol LIQ (LIQ)

Jaka jest dziś wartość iAero Protocol LIQ (LIQ)?
Aktualna cena LIQ w USD wynosi 0.098428USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LIQ do USD?
Aktualna cena LIQ w USD wynosi $ 0.098428. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa iAero Protocol LIQ?
Kapitalizacja rynkowa dla LIQ wynosi $ 1.32M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LIQ w obiegu?
W obiegu LIQ znajduje się 13.36M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LIQ?
LIQ osiąga ATH w wysokości 0.122092 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LIQ?
LIQ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.075217 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LIQ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LIQ wynosi -- USD.
Czy w tym roku LIQ pójdzie wyżej?
LIQ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LIQ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

