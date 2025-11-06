Informacje o cenie iAero Protocol LIQ (LIQ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.122092$ 0.122092 $ 0.122092 Najniższa cena $ 0.075217$ 0.075217 $ 0.075217 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -9.66% Zmiana ceny (7D) -9.66%

Aktualna cena iAero Protocol LIQ (LIQ) wynosi $0.098428. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LIQ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LIQ w historii to $ 0.122092, a najniższy to $ 0.075217.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LIQ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -9.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o iAero Protocol LIQ (LIQ)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Podaż w obiegu 13.36M 13.36M 13.36M Całkowita podaż 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442 32,215,956.27944442

Obecna kapitalizacja rynkowa iAero Protocol LIQ wynosi $ 1.32M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LIQ w obiegu wynosi 13.36M, przy całkowitej podaży 32215956.27944442. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.17M.