Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

Sprawdź prognozy cen Flash Liquidity Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FLP.1 w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Flash Liquidity Token
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:27:40 (UTC+8)

Prognoza ceny Flash Liquidity Token na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Flash Liquidity Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.31.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Flash Liquidity Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.3755.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLP.1 na 2027 rok wyniesie $ 1.4442 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLP.1 na 2028 rok wyniesie $ 1.5164 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLP.1 w 2029 roku wyniesie $ 1.5923 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLP.1 w 2030 roku wyniesie $ 1.6719 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Flash Liquidity Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.7233.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Flash Liquidity Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 4.4361.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 1.31
    0.00%
  • 2026
    $ 1.3755
    5.00%
  • 2027
    $ 1.4442
    10.25%
  • 2028
    $ 1.5164
    15.76%
  • 2029
    $ 1.5923
    21.55%
  • 2030
    $ 1.6719
    27.63%
  • 2031
    $ 1.7555
    34.01%
  • 2032
    $ 1.8433
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 1.9354
    47.75%
  • 2034
    $ 2.0322
    55.13%
  • 2035
    $ 2.1338
    62.89%
  • 2036
    $ 2.2405
    71.03%
  • 2037
    $ 2.3525
    79.59%
  • 2038
    $ 2.4702
    88.56%
  • 2039
    $ 2.5937
    97.99%
  • 2040
    $ 2.7233
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Flash Liquidity Token na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 1.31
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 1.3101
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 1.3112
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 1.3153
    0.41%
Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na dziś

Przewidywana cena dla FLP.1 w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.31. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FLP.1 z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.3101. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Flash Liquidity Token (FLP.1) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FLP.1, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.3112. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Flash Liquidity Token (FLP.1) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FLP.1 wynosi $1.3153. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Flash Liquidity Token

--
----

--

$ 4.26M
$ 4.26M$ 4.26M

3.26M
3.26M 3.26M

--
----

--

Najnowsza cena FLP.1 to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto FLP.1 ma podaż w obiegu wynoszącą 3.26M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.26M.

Historyczna cena Flash Liquidity Token

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Flash Liquidity Token, cena Flash Liquidity Token wynosi 1.31USD. Podaż w obiegu Flash Liquidity Token (FLP.1) wynosi 3.26M FLP.1, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4,256,437.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    1.11%
    $ 0.014292
    $ 1.33
    $ 1.29
  • 7 D
    -7.32%
    $ -0.095996
    $ 1.5584
    $ 1.2682
  • 30 Dni
    -16.46%
    $ -0.215731
    $ 1.5584
    $ 1.2682
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Flash Liquidity Token zanotował zmianę ceny o $0.014292, co stanowi 1.11% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Flash Liquidity Token osiągnął maksimum na poziomie $1.5584 i minimum na poziomie $1.2682. Zanotowano zmianę ceny o -7.32%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał FLP.1 do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Flash Liquidity Token o -16.46%, co odpowiada około $-0.215731 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FLP.1.

Jak działa moduł przewidywania ceny Flash Liquidity Token (FLP.1)?

Moduł predykcji ceny Flash Liquidity Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FLP.1. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Flash Liquidity Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FLP.1, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Flash Liquidity Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FLP.1.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FLP.1, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Flash Liquidity Token.

Dlaczego prognoaza ceny FLP.1 jest ważna?

Prognozy cen FLP.1 są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w FLP.1?
Według Twoich prognoz FLP.1 osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny FLP.1 na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Flash Liquidity Token (FLP.1), przewidywana cena FLP.1 osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 FLP.1 w 2026 roku?
Cena 1 Flash Liquidity Token (FLP.1) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz FLP.1 wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena FLP.1 w 2027 roku?
Flash Liquidity Token (FLP.1) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FLP.1 do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa FLP.1 w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Flash Liquidity Token (FLP.1) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa FLP.1 w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Flash Liquidity Token (FLP.1) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 FLP.1 w 2030 roku?
Cena 1 Flash Liquidity Token (FLP.1) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz FLP.1 wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny FLP.1 na 2040 rok?
Flash Liquidity Token (FLP.1) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FLP.1 do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.