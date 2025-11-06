Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) (USD)

Sprawdź prognozy cen Flash Liquidity Token na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FLP.1 w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Flash Liquidity Token % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Flash Liquidity Token na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Flash Liquidity Token może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.31. Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Flash Liquidity Token może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.3755. Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLP.1 na 2027 rok wyniesie $ 1.4442 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FLP.1 na 2028 rok wyniesie $ 1.5164 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLP.1 w 2029 roku wyniesie $ 1.5923 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FLP.1 w 2030 roku wyniesie $ 1.6719 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Flash Liquidity Token może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.7233. Prognoza ceny Flash Liquidity Token (FLP.1) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Flash Liquidity Token może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 4.4361. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.31 0.00%

Bieżące statystyki cen Flash Liquidity Token Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Podaż w obiegu 3.26M 3.26M 3.26M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FLP.1 to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto FLP.1 ma podaż w obiegu wynoszącą 3.26M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.26M. Zobacz na żywo cenę FLP.1

Historyczna cena Flash Liquidity Token Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Flash Liquidity Token, cena Flash Liquidity Token wynosi 1.31USD. Podaż w obiegu Flash Liquidity Token (FLP.1) wynosi 3.26M FLP.1 , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4,256,437 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.11% $ 0.014292 $ 1.33 $ 1.29

7 D -7.32% $ -0.095996 $ 1.5584 $ 1.2682

30 Dni -16.46% $ -0.215731 $ 1.5584 $ 1.2682 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Flash Liquidity Token zanotował zmianę ceny o $0.014292 , co stanowi 1.11% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Flash Liquidity Token osiągnął maksimum na poziomie $1.5584 i minimum na poziomie $1.2682 . Zanotowano zmianę ceny o -7.32% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FLP.1 do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Flash Liquidity Token o -16.46% , co odpowiada około $-0.215731 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FLP.1.

Jak działa moduł przewidywania ceny Flash Liquidity Token (FLP.1)? Moduł predykcji ceny Flash Liquidity Token to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FLP.1. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Flash Liquidity Token na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FLP.1, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Flash Liquidity Token. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FLP.1. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FLP.1, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Flash Liquidity Token.

Dlaczego prognoaza ceny FLP.1 jest ważna?

Prognozy cen FLP.1 są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

