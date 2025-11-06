Giełda MEXC / Prognoza cen krypto / Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) /

Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

Sprawdź prognozy cen Backbone Labs Staked LUNA na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość BLUNA w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup BLUNA

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Backbone Labs Staked LUNA % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Backbone Labs Staked LUNA może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.122144. Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Backbone Labs Staked LUNA może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.128251. Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLUNA na 2027 rok wyniesie $ 0.134663 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena BLUNA na 2028 rok wyniesie $ 0.141396 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLUNA w 2029 roku wyniesie $ 0.148466 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena BLUNA w 2030 roku wyniesie $ 0.155890 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Backbone Labs Staked LUNA może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.253928. Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Backbone Labs Staked LUNA może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.413622. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.122144 0.00%

2026 $ 0.128251 5.00%

2027 $ 0.134663 10.25%

2028 $ 0.141396 15.76%

2029 $ 0.148466 21.55%

2030 $ 0.155890 27.63%

2031 $ 0.163684 34.01%

2032 $ 0.171868 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.180462 47.75%

2034 $ 0.189485 55.13%

2035 $ 0.198959 62.89%

2036 $ 0.208907 71.03%

2037 $ 0.219353 79.59%

2038 $ 0.230320 88.56%

2039 $ 0.241836 97.99%

2040 $ 0.253928 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.122144 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.122160 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.122261 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.122645 0.41% Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na dziś Przewidywana cena dla BLUNA w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.122144 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny BLUNA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.122160 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla BLUNA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.122261 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena BLUNA wynosi $0.122645 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Backbone Labs Staked LUNA Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 179.09K$ 179.09K $ 179.09K Podaż w obiegu 1.47M 1.47M 1.47M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena BLUNA to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto BLUNA ma podaż w obiegu wynoszącą 1.47M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 179.09K. Zobacz na żywo cenę BLUNA

Historyczna cena Backbone Labs Staked LUNA Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Backbone Labs Staked LUNA, cena Backbone Labs Staked LUNA wynosi 0.122144USD. Podaż w obiegu Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) wynosi 1.47M BLUNA , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $179,087 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.47% $ 0.000577 $ 0.123418 $ 0.120975

7 D -18.31% $ -0.022373 $ 0.214498 $ 0.119415

30 Dni -42.73% $ -0.052198 $ 0.214498 $ 0.119415 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Backbone Labs Staked LUNA zanotował zmianę ceny o $0.000577 , co stanowi 0.47% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Backbone Labs Staked LUNA osiągnął maksimum na poziomie $0.214498 i minimum na poziomie $0.119415 . Zanotowano zmianę ceny o -18.31% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał BLUNA do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Backbone Labs Staked LUNA o -42.73% , co odpowiada około $-0.052198 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny BLUNA.

Jak działa moduł przewidywania ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)? Moduł predykcji ceny Backbone Labs Staked LUNA to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu BLUNA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Backbone Labs Staked LUNA na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów BLUNA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Backbone Labs Staked LUNA. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość BLUNA. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę BLUNA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Backbone Labs Staked LUNA.

Dlaczego prognoaza ceny BLUNA jest ważna?

Prognozy cen BLUNA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w BLUNA? Według Twoich prognoz BLUNA osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny BLUNA na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA), przewidywana cena BLUNA osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 BLUNA w 2026 roku? Cena 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz BLUNA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena BLUNA w 2027 roku? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BLUNA do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BLUNA w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa BLUNA w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 BLUNA w 2030 roku? Cena 1 Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz BLUNA wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny BLUNA na 2040 rok? Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 BLUNA do 2040 roku. Zarejestruj się teraz