Informacje o cenie Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.11931 $ 0.11931 $ 0.11931 Minimum 24h $ 0.122934 $ 0.122934 $ 0.122934 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.11931$ 0.11931 $ 0.11931 Maksimum 24h $ 0.122934$ 0.122934 $ 0.122934 Historyczne maksimum $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Najniższa cena $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.88% Zmiana ceny (7D) -18.09% Zmiana ceny (7D) -18.09%

Aktualna cena Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) wynosi $0.122479. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLUNA wahał się między $ 0.11931 a $ 0.122934, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLUNA w historii to $ 2.21, a najniższy to $ 0.061061.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLUNA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.88% w ciągu 24 godzin i o -18.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Kapitalizacja rynkowa $ 179.58K$ 179.58K $ 179.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 179.58K$ 179.58K $ 179.58K Podaż w obiegu 1.47M 1.47M 1.47M Całkowita podaż 1,466,207.229598 1,466,207.229598 1,466,207.229598

Obecna kapitalizacja rynkowa Backbone Labs Staked LUNA wynosi $ 179.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLUNA w obiegu wynosi 1.47M, przy całkowitej podaży 1466207.229598. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 179.58K.