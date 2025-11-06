GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Backbone Labs Staked LUNA to 0.122479 USD. Śledź aktualizacje cen BLUNA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLUNA łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Backbone Labs Staked LUNA to 0.122479 USD. Śledź aktualizacje cen BLUNA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BLUNA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BLUNA

Informacje o cenie BLUNA

Czym jest BLUNA

Oficjalna strona internetowa BLUNA

Tokenomika BLUNA

Prognoza cen BLUNA

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Backbone Labs Staked LUNA

Cena Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BLUNA do USD:

$0.122479
$0.122479$0.122479
+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:45:22 (UTC+8)

Informacje o cenie Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.11931
$ 0.11931$ 0.11931
Minimum 24h
$ 0.122934
$ 0.122934$ 0.122934
Maksimum 24h

$ 0.11931
$ 0.11931$ 0.11931

$ 0.122934
$ 0.122934$ 0.122934

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 0.061061
$ 0.061061$ 0.061061

--

+1.88%

-18.09%

-18.09%

Aktualna cena Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) wynosi $0.122479. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BLUNA wahał się między $ 0.11931 a $ 0.122934, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BLUNA w historii to $ 2.21, a najniższy to $ 0.061061.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BLUNA zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.88% w ciągu 24 godzin i o -18.09% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

$ 179.58K
$ 179.58K$ 179.58K

--
----

$ 179.58K
$ 179.58K$ 179.58K

1.47M
1.47M 1.47M

1,466,207.229598
1,466,207.229598 1,466,207.229598

Obecna kapitalizacja rynkowa Backbone Labs Staked LUNA wynosi $ 179.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BLUNA w obiegu wynosi 1.47M, przy całkowitej podaży 1466207.229598. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 179.58K.

Historia ceny Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Backbone Labs Staked LUNA do USD wyniosła $ +0.00225801.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Backbone Labs Staked LUNA do USD wyniosła $ -0.0522374649.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Backbone Labs Staked LUNA do USD wyniosła $ -0.1061843081.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Backbone Labs Staked LUNA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00225801+1.88%
30 Dni$ -0.0522374649-42.65%
60 dni$ -0.1061843081-86.69%
90 dni$ 0--

Co to jest Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Backbone Labs Staked LUNA (w USD)

Jaka będzie wartość Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Backbone Labs Staked LUNA.

Sprawdź teraz prognozę ceny Backbone Labs Staked LUNA!

BLUNA na lokalne waluty

Tokenomika Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Zrozumienie tokenomiki Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BLUNAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Jaka jest dziś wartość Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)?
Aktualna cena BLUNA w USD wynosi 0.122479USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BLUNA do USD?
Aktualna cena BLUNA w USD wynosi $ 0.122479. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Backbone Labs Staked LUNA?
Kapitalizacja rynkowa dla BLUNA wynosi $ 179.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BLUNA w obiegu?
W obiegu BLUNA znajduje się 1.47M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BLUNA?
BLUNA osiąga ATH w wysokości 2.21 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BLUNA?
BLUNA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.061061 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BLUNA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BLUNA wynosi -- USD.
Czy w tym roku BLUNA pójdzie wyżej?
BLUNA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BLUNA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:45:22 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,354.42
$103,354.42$103,354.42

-0.35%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.74
$3,391.74$3,391.74

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.46
$159.46$159.46

-0.66%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,354.42
$103,354.42$103,354.42

-0.35%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,391.74
$3,391.74$3,391.74

-0.19%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3244
$2.3244$2.3244

+2.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.46
$159.46$159.46

-0.66%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0907
$1.0907$1.0907

+0.50%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2101
$0.2101$0.2101

+320.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006043
$0.000006043$0.000006043

+220.07%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000298
$0.0000000298$0.0000000298

+97.35%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.22749
$0.22749$0.22749

+79.45%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4445
$1.4445$1.4445

+78.06%