Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) (USD)

Sprawdź prognozy cen PUNKVISM na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PVT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup PVT

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PUNKVISM % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.002444 $0.002444 $0.002444 +19.16% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PUNKVISM na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PUNKVISM może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002444. Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PUNKVISM może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002566. Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PVT na 2027 rok wyniesie $ 0.002694 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PVT na 2028 rok wyniesie $ 0.002829 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PVT w 2029 roku wyniesie $ 0.002970 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PVT w 2030 roku wyniesie $ 0.003119 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PUNKVISM może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005080. Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PUNKVISM może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008276. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.002444 0.00%

2026 $ 0.002566 5.00%

2027 $ 0.002694 10.25%

2028 $ 0.002829 15.76%

2029 $ 0.002970 21.55%

2030 $ 0.003119 27.63%

2031 $ 0.003275 34.01%

2032 $ 0.003438 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.003610 47.75%

2034 $ 0.003791 55.13%

2035 $ 0.003981 62.89%

2036 $ 0.004180 71.03%

2037 $ 0.004389 79.59%

2038 $ 0.004608 88.56%

2039 $ 0.004838 97.99%

2040 $ 0.005080 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny PUNKVISM na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.002444 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.002444 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.002446 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.002454 0.41% Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na dziś Przewidywana cena dla PVT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002444 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PUNKVISM (PVT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PVT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002444 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PUNKVISM (PVT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PVT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002446 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PUNKVISM (PVT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PVT wynosi $0.002454 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PUNKVISM Aktualna cena $ 0.002444$ 0.002444 $ 0.002444 Zmiana ceny (24H) +19.16% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 107.59K$ 107.59K $ 107.59K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PVT to $ 0.002444. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +19.16%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 107.59K. Ponadto PVT ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę PVT

Jak kupić PUNKVISM (PVT) Próbujesz kupić PVT? Teraz możesz kupować PVT za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić PUNKVISM i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić PVT teraz

Historyczna cena PUNKVISM Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PUNKVISM, cena PUNKVISM wynosi 0.002444USD. Podaż w obiegu PUNKVISM (PVT) wynosi 0.00 PVT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.22% $ 0.000442 $ 0.002519 $ 0.001986

7 D 0.13% $ 0.000282 $ 0.003193 $ 0.0016

30 Dni -0.30% $ -0.001069 $ 0.003583 $ 0.0016 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PUNKVISM zanotował zmianę ceny o $0.000442 , co stanowi 0.22% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PUNKVISM osiągnął maksimum na poziomie $0.003193 i minimum na poziomie $0.0016 . Zanotowano zmianę ceny o 0.13% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PVT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PUNKVISM o -0.30% , co odpowiada około $-0.001069 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PVT. Sprawdź pełną historię cen PUNKVISM, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PVT

Jak działa moduł przewidywania ceny PUNKVISM (PVT)? Moduł predykcji ceny PUNKVISM to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PVT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PUNKVISM na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PVT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PUNKVISM. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PVT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PVT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PUNKVISM.

Dlaczego prognoaza ceny PVT jest ważna?

Prognozy cen PVT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PVT? Według Twoich prognoz PVT osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PVT na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PUNKVISM (PVT), przewidywana cena PVT osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PVT w 2026 roku? Cena 1 PUNKVISM (PVT) wynosi dziś $0.002444 . Według powyższego modułu prognoz PVT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PVT w 2027 roku? PUNKVISM (PVT) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PVT do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PVT w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PUNKVISM (PVT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PVT w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PUNKVISM (PVT) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PVT w 2030 roku? Cena 1 PUNKVISM (PVT) wynosi dziś $0.002444 . Według powyższego modułu prognoz PVT wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PVT na 2040 rok? PUNKVISM (PVT) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PVT do 2040 roku. Zarejestruj się teraz