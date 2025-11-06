Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) (USD)

Sprawdź prognozy cen PINGPONG na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PINGPONG w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny PINGPONG na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na 2025 rok (ten rok)
Na podstawie Twojej prognozy PINGPONG może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.04803.

Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na 2026 r. (następny rok)
Na podstawie Twojej prognozy PINGPONG może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.050431.

Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na 2027 r. (za 2 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PINGPONG na 2027 rok wyniesie $ 0.052953 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na 2028 r. (za 3 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PINGPONG na 2028 rok wyniesie $ 0.055600 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na 2029 r. (za 4 lata)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PINGPONG w 2029 roku wyniesie $ 0.058380 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PINGPONG w 2030 roku wyniesie $ 0.061299 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena PINGPONG może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.099850.

Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na 2050 r. (za 25 lat)
W 2050 cena PINGPONG może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.162646.

2026 $ 0.050431 5.00%

2027 $ 0.052953 10.25%

2028 $ 0.055600 15.76%

2029 $ 0.058380 21.55%

2030 $ 0.061299 27.63%

2031 $ 0.064364 34.01%

2032 $ 0.067583 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.070962 47.75%

2034 $ 0.074510 55.13%

2035 $ 0.078235 62.89%

2036 $ 0.082147 71.03%

2037 $ 0.086254 79.59%

2038 $ 0.090567 88.56%

2039 $ 0.095096 97.99%

2040 $ 0.099850 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny PINGPONG na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.04803 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.048036 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.048076 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.048227 0.41% Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na dziś Przewidywana cena dla PINGPONG w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.04803 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PINGPONG (PINGPONG) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PINGPONG z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.048036 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PINGPONG (PINGPONG) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PINGPONG, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.048076 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PINGPONG (PINGPONG) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PINGPONG wynosi $0.048227 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PINGPONG

Aktualna cena $ 0.04803
Zmiana ceny (24H) +10.48%
Kapitalizacja rynkowa ----
Podaż w obiegu ----
Wolumen (24H) $ 76.18K

Najnowsza cena PINGPONG to $ 0.04803. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +10.48%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 76.18K. Ponadto PINGPONG ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Historyczna cena PINGPONG Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PINGPONG, cena PINGPONG wynosi 0.04803USD. Podaż w obiegu PINGPONG (PINGPONG) wynosi 0.00 PINGPONG , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.08% $ 0.003500 $ 0.05795 $ 0.03687

7 D -0.11% $ -0.006009 $ 0.06126 $ 0.03687

30 Dni -0.62% $ -0.0805 $ 0.1597 $ 0.03687 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PINGPONG zanotował zmianę ceny o $0.003500 , co stanowi 0.08% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PINGPONG osiągnął maksimum na poziomie $0.06126 i minimum na poziomie $0.03687 . Zanotowano zmianę ceny o -0.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PINGPONG do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PINGPONG o -0.62% , co odpowiada około $-0.0805 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PINGPONG. Sprawdź pełną historię cen PINGPONG, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PINGPONG

Jak działa moduł przewidywania ceny PINGPONG (PINGPONG)? Moduł predykcji ceny PINGPONG to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PINGPONG. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PINGPONG na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PINGPONG, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PINGPONG. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PINGPONG. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PINGPONG, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PINGPONG.

Dlaczego prognoaza ceny PINGPONG jest ważna?

Prognozy cen PINGPONG są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PINGPONG? Według Twoich prognoz PINGPONG osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PINGPONG na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PINGPONG (PINGPONG), przewidywana cena PINGPONG osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PINGPONG w 2026 roku? Cena 1 PINGPONG (PINGPONG) wynosi dziś $0.04803 . Według powyższego modułu prognoz PINGPONG wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PINGPONG w 2027 roku? PINGPONG (PINGPONG) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PINGPONG do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PINGPONG w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PINGPONG (PINGPONG) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PINGPONG w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PINGPONG (PINGPONG) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PINGPONG w 2030 roku? Cena 1 PINGPONG (PINGPONG) wynosi dziś $0.04803 . Według powyższego modułu prognoz PINGPONG wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PINGPONG na 2040 rok? PINGPONG (PINGPONG) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PINGPONG do 2040 roku. Zarejestruj się teraz