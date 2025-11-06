Prognoza ceny NetX (NETX) (USD)

Sprawdź prognozy cen NetX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NETX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny NetX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny NetX (NETX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy NetX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.7924. Prognoza ceny NetX (NETX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy NetX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.83202. Prognoza ceny NetX (NETX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NETX na 2027 rok wyniesie $ 0.873621 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny NetX (NETX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NETX na 2028 rok wyniesie $ 0.917302 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny NetX (NETX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NETX w 2029 roku wyniesie $ 0.963167 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny NetX (NETX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NETX w 2030 roku wyniesie $ 1.0113 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny NetX (NETX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena NetX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.6473. Prognoza ceny NetX (NETX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena NetX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.6833.

2026 $ 0.83202 5.00%

2027 $ 0.873621 10.25%

2028 $ 0.917302 15.76%

2029 $ 0.963167 21.55%

2030 $ 1.0113 27.63%

2031 $ 1.0618 34.01%

2032 $ 1.1149 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.1707 47.75%

2034 $ 1.2292 55.13%

2035 $ 1.2907 62.89%

2036 $ 1.3552 71.03%

2037 $ 1.4230 79.59%

2038 $ 1.4941 88.56%

2039 $ 1.5688 97.99%

2040 $ 1.6473 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny NetX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.7924 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.792508 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.793159 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.795656 0.41% Prognoza ceny NetX (NETX) na dziś Przewidywana cena dla NETX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.7924 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny NetX (NETX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NETX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.792508 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa NetX (NETX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NETX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.793159 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa NetX (NETX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NETX wynosi $0.795656 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen NetX Aktualna cena $ 0.7924$ 0.7924 $ 0.7924 Zmiana ceny (24H) +3.94% Kapitalizacja rynkowa $ 13.02M$ 13.02M $ 13.02M Podaż w obiegu 16.42M 16.42M 16.42M Wolumen (24H) $ 304.17K$ 304.17K $ 304.17K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NETX to $ 0.7924. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +3.94%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 304.17K. Ponadto NETX ma podaż w obiegu wynoszącą 16.42M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 13.02M. Zobacz na żywo cenę NETX

Historyczna cena NetX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami NetX, cena NetX wynosi 0.7927USD. Podaż w obiegu NetX (NETX) wynosi 0.00 NETX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $13.02M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.10% $ 0.070699 $ 0.8399 $ 0.72

7 D 0.02% $ 0.017299 $ 0.89 $ 0.6511

30 Dni -0.34% $ -0.414700 $ 1.2372 $ 0.6511 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin NetX zanotował zmianę ceny o $0.070699 , co stanowi 0.10% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs NetX osiągnął maksimum na poziomie $0.89 i minimum na poziomie $0.6511 . Zanotowano zmianę ceny o 0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NETX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana NetX o -0.34% , co odpowiada około $-0.414700 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NETX. Sprawdź pełną historię cen NetX, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen NETX

Jak działa moduł przewidywania ceny NetX (NETX)? Moduł predykcji ceny NetX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NETX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania NetX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NETX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę NetX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NETX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NETX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał NetX.

Dlaczego prognoaza ceny NETX jest ważna?

Prognozy cen NETX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NETX? Według Twoich prognoz NETX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NETX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny NetX (NETX), przewidywana cena NETX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NETX w 2026 roku? Cena 1 NetX (NETX) wynosi dziś $0.7924 . Według powyższego modułu prognoz NETX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NETX w 2027 roku? NetX (NETX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NETX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NETX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NetX (NETX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NETX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NetX (NETX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NETX w 2030 roku? Cena 1 NetX (NETX) wynosi dziś $0.7924 . Według powyższego modułu prognoz NETX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NETX na 2040 rok? NetX (NETX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NETX do 2040 roku.