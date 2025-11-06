Prognoza ceny Hybrid (HYB) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hybrid na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HYB w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup HYB

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Hybrid % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0001193 $0.0001193 $0.0001193 +0.76% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Hybrid na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Hybrid (HYB) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Hybrid może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000119. Prognoza ceny Hybrid (HYB) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Hybrid może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000125. Prognoza ceny Hybrid (HYB) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HYB na 2027 rok wyniesie $ 0.000131 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Hybrid (HYB) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HYB na 2028 rok wyniesie $ 0.000138 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Hybrid (HYB) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HYB w 2029 roku wyniesie $ 0.000145 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Hybrid (HYB) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HYB w 2030 roku wyniesie $ 0.000152 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Hybrid (HYB) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Hybrid może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000248. Prognoza ceny Hybrid (HYB) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Hybrid może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000403. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000119 0.00%

2026 $ 0.000125 5.00%

2027 $ 0.000131 10.25%

2028 $ 0.000138 15.76%

2029 $ 0.000145 21.55%

2030 $ 0.000152 27.63%

2031 $ 0.000159 34.01%

2032 $ 0.000167 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000176 47.75%

2034 $ 0.000185 55.13%

2035 $ 0.000194 62.89%

2036 $ 0.000204 71.03%

2037 $ 0.000214 79.59%

2038 $ 0.000224 88.56%

2039 $ 0.000236 97.99%

2040 $ 0.000248 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Hybrid na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000119 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000119 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000119 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000119 0.41% Prognoza ceny Hybrid (HYB) na dziś Przewidywana cena dla HYB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000119 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Hybrid (HYB) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HYB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000119 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Hybrid (HYB) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HYB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000119 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Hybrid (HYB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HYB wynosi $0.000119 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hybrid Aktualna cena $ 0.0001193$ 0.0001193 $ 0.0001193 Zmiana ceny (24H) +0.76% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 55.71K$ 55.71K $ 55.71K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HYB to $ 0.0001193. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.76%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 55.71K. Ponadto HYB ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę HYB

Jak kupić Hybrid (HYB) Próbujesz kupić HYB? Teraz możesz kupować HYB za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Hybrid i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić HYB teraz

Historyczna cena Hybrid Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hybrid, cena Hybrid wynosi 0.000119USD. Podaż w obiegu Hybrid (HYB) wynosi 0.00 HYB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.000001 $ 0.000129 $ 0.000117

7 D -0.27% $ -0.000045 $ 0.000173 $ 0.000099

30 Dni -0.50% $ -0.000121 $ 0.000398 $ 0.000099 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Hybrid zanotował zmianę ceny o $0.000001 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hybrid osiągnął maksimum na poziomie $0.000173 i minimum na poziomie $0.000099 . Zanotowano zmianę ceny o -0.27% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HYB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hybrid o -0.50% , co odpowiada około $-0.000121 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HYB. Sprawdź pełną historię cen Hybrid, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen HYB

Jak działa moduł przewidywania ceny Hybrid (HYB)? Moduł predykcji ceny Hybrid to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HYB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hybrid na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HYB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hybrid. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HYB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HYB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hybrid.

Dlaczego prognoaza ceny HYB jest ważna?

Prognozy cen HYB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HYB? Według Twoich prognoz HYB osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HYB na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Hybrid (HYB), przewidywana cena HYB osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HYB w 2026 roku? Cena 1 Hybrid (HYB) wynosi dziś $0.000119 . Według powyższego modułu prognoz HYB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HYB w 2027 roku? Hybrid (HYB) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HYB do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HYB w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hybrid (HYB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HYB w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hybrid (HYB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HYB w 2030 roku? Cena 1 Hybrid (HYB) wynosi dziś $0.000119 . Według powyższego modułu prognoz HYB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HYB na 2040 rok? Hybrid (HYB) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HYB do 2040 roku. Zarejestruj się teraz