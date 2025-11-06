Prognoza ceny Fireverse (FIR) (USD)

Sprawdź prognozy cen Fireverse na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość FIR w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Fireverse % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.03763 $0.03763 $0.03763 -10.01% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Fireverse na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Fireverse (FIR) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Fireverse może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03763. Prognoza ceny Fireverse (FIR) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Fireverse może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.039511. Prognoza ceny Fireverse (FIR) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FIR na 2027 rok wyniesie $ 0.041487 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Fireverse (FIR) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FIR na 2028 rok wyniesie $ 0.043561 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Fireverse (FIR) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FIR w 2029 roku wyniesie $ 0.045739 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Fireverse (FIR) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FIR w 2030 roku wyniesie $ 0.048026 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Fireverse (FIR) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Fireverse może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.078230. Prognoza ceny Fireverse (FIR) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Fireverse może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.127428. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.03763 0.00%

2026 $ 0.039511 5.00%

2027 $ 0.041487 10.25%

2028 $ 0.043561 15.76%

2029 $ 0.045739 21.55%

2030 $ 0.048026 27.63%

2031 $ 0.050427 34.01%

2032 $ 0.052949 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.055596 47.75%

2034 $ 0.058376 55.13%

2035 $ 0.061295 62.89%

2036 $ 0.064360 71.03%

2037 $ 0.067578 79.59%

2038 $ 0.070956 88.56%

2039 $ 0.074504 97.99%

2040 $ 0.078230 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Fireverse na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.03763 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.037635 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.037666 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.037784 0.41% Prognoza ceny Fireverse (FIR) na dziś Przewidywana cena dla FIR w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.03763 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Fireverse (FIR) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FIR z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.037635 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Fireverse (FIR) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FIR, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.037666 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Fireverse (FIR) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FIR wynosi $0.037784 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Fireverse Aktualna cena $ 0.03763$ 0.03763 $ 0.03763 Zmiana ceny (24H) -10.01% Kapitalizacja rynkowa $ 5.14M$ 5.14M $ 5.14M Podaż w obiegu 136.71M 136.71M 136.71M Wolumen (24H) $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FIR to $ 0.03763. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -10.01%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 58.19K. Ponadto FIR ma podaż w obiegu wynoszącą 136.71M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 5.14M. Zobacz na żywo cenę FIR

Jak kupić Fireverse (FIR) Próbujesz kupić FIR? Teraz możesz kupować FIR za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Fireverse i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić FIR teraz

Historyczna cena Fireverse Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Fireverse, cena Fireverse wynosi 0.03763USD. Podaż w obiegu Fireverse (FIR) wynosi 0.00 FIR , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $5.14M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.11% $ -0.005079 $ 0.04267 $ 0.03755

7 D -0.32% $ -0.018389 $ 0.056 $ 0.03755

30 Dni -0.54% $ -0.045040 $ 0.08553 $ 0.03755 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Fireverse zanotował zmianę ceny o $-0.005079 , co stanowi -0.11% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Fireverse osiągnął maksimum na poziomie $0.056 i minimum na poziomie $0.03755 . Zanotowano zmianę ceny o -0.32% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FIR do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Fireverse o -0.54% , co odpowiada około $-0.045040 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FIR. Sprawdź pełną historię cen Fireverse, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen FIR

Jak działa moduł przewidywania ceny Fireverse (FIR)? Moduł predykcji ceny Fireverse to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FIR. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Fireverse na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FIR, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Fireverse. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FIR. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FIR, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Fireverse.

Dlaczego prognoaza ceny FIR jest ważna?

Prognozy cen FIR są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FIR? Według Twoich prognoz FIR osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FIR na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Fireverse (FIR), przewidywana cena FIR osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FIR w 2026 roku? Cena 1 Fireverse (FIR) wynosi dziś $0.03763 . Według powyższego modułu prognoz FIR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FIR w 2027 roku? Fireverse (FIR) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FIR do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FIR w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Fireverse (FIR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FIR w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Fireverse (FIR) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FIR w 2030 roku? Cena 1 Fireverse (FIR) wynosi dziś $0.03763 . Według powyższego modułu prognoz FIR wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FIR na 2040 rok? Fireverse (FIR) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FIR do 2040 roku.