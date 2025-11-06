Prognoza ceny DMCC (DMCC) (USD)

Sprawdź prognozy cen DMCC na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DMCC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny DMCC na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny DMCC (DMCC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy DMCC może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00974. Prognoza ceny DMCC (DMCC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy DMCC może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.010227. Prognoza ceny DMCC (DMCC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DMCC na 2027 rok wyniesie $ 0.010738 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny DMCC (DMCC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DMCC na 2028 rok wyniesie $ 0.011275 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny DMCC (DMCC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DMCC w 2029 roku wyniesie $ 0.011839 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny DMCC (DMCC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DMCC w 2030 roku wyniesie $ 0.012430 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny DMCC (DMCC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena DMCC może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.020248. Prognoza ceny DMCC (DMCC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena DMCC może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.032983.

2026 $ 0.010227 5.00%

2027 $ 0.010738 10.25%

2028 $ 0.011275 15.76%

2029 $ 0.011839 21.55%

2030 $ 0.012430 27.63%

2031 $ 0.013052 34.01%

2032 $ 0.013705 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.014390 47.75%

2034 $ 0.015109 55.13%

2035 $ 0.015865 62.89%

2036 $ 0.016658 71.03%

2037 $ 0.017491 79.59%

2038 $ 0.018366 88.56%

2039 $ 0.019284 97.99%

2040 $ 0.020248 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny DMCC na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00974 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.009741 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.009749 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.009780 0.41% Prognoza ceny DMCC (DMCC) na dziś Przewidywana cena dla DMCC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00974 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny DMCC (DMCC) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DMCC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.009741 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa DMCC (DMCC) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DMCC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.009749 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa DMCC (DMCC) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DMCC wynosi $0.009780 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen DMCC Aktualna cena $ 0.00974$ 0.00974 $ 0.00974 Zmiana ceny (24H) +2.95% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 10.20K$ 10.20K $ 10.20K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DMCC to $ 0.00974. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.95%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 10.20K. Ponadto DMCC ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę DMCC

Historyczna cena DMCC Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami DMCC, cena DMCC wynosi 0.00974USD. Podaż w obiegu DMCC (DMCC) wynosi 0.00 DMCC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.09% $ 0.000840 $ 0.00975 $ 0.00872

7 D 2.48% $ 0.00694 $ 0.00975 $ 0.00219

30 Dni -0.43% $ -0.007399 $ 0.0202 $ 0.00219 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin DMCC zanotował zmianę ceny o $0.000840 , co stanowi 0.09% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs DMCC osiągnął maksimum na poziomie $0.00975 i minimum na poziomie $0.00219 . Zanotowano zmianę ceny o 2.48% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DMCC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana DMCC o -0.43% , co odpowiada około $-0.007399 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DMCC. Sprawdź pełną historię cen DMCC, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen DMCC

Jak działa moduł przewidywania ceny DMCC (DMCC)? Moduł predykcji ceny DMCC to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DMCC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania DMCC na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DMCC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę DMCC. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DMCC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DMCC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał DMCC.

Dlaczego prognoaza ceny DMCC jest ważna?

Prognozy cen DMCC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w DMCC? Według Twoich prognoz DMCC osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny DMCC na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny DMCC (DMCC), przewidywana cena DMCC osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 DMCC w 2026 roku? Cena 1 DMCC (DMCC) wynosi dziś $0.00974 . Według powyższego modułu prognoz DMCC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena DMCC w 2027 roku? DMCC (DMCC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DMCC do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DMCC w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, DMCC (DMCC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa DMCC w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, DMCC (DMCC) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 DMCC w 2030 roku? Cena 1 DMCC (DMCC) wynosi dziś $0.00974 . Według powyższego modułu prognoz DMCC wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny DMCC na 2040 rok? DMCC (DMCC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 DMCC do 2040 roku. Zarejestruj się teraz