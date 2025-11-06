ZooKeeper (ZOO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.39793$ 0.39793 $ 0.39793 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.16% Prijswijziging (1D) -0.86% Prijswijziging (7D) -9.49% Prijswijziging (7D) -9.49%

ZooKeeper (ZOO) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er ZOO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZOO hoogste prijs aller tijden is $ 0.39793, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZOO met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, -0.86% in de afgelopen 24 uur en -9.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZooKeeper (ZOO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 210.48K$ 210.48K $ 210.48K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 217.22K$ 217.22K $ 217.22K Circulerende voorraad 470.68M 470.68M 470.68M Totale voorraad 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

De huidige marktkapitalisatie van ZooKeeper is $ 210.48K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZOO is 470.68M, met een totale voorraad van 485769338.4215991. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 217.22K.