ZeroTrust (ZERØ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00688063 24u hoog $ 0.00854552 Hoogste prijs ooit $ 0.01017111 Laagste prijs $ 0.00134542 Prijswijziging (1u) +0.53% Prijswijziging (1D) +2.90% Prijswijziging (7D) +12.83%

ZeroTrust (ZERØ) real-time prijs is $0.00838519. De afgelopen 24 uur werd er ZERØ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00688063 en een hoogtepunt van $ 0.00854552, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De ZERØ hoogste prijs aller tijden is $ 0.01017111, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00134542 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is ZERØ met +0.53% veranderd in het afgelopen uur, +2.90% in de afgelopen 24 uur en +12.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ZeroTrust (ZERØ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.09M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.39M Circulerende voorraad 367.74M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ZeroTrust is $ 3.09M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van ZERØ is 367.74M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.39M.