Yourself Prijs (YOURSELF)
+1.32%
+7.41%
-62.92%
-62.92%
Yourself (YOURSELF) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er YOURSELF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YOURSELF hoogste prijs aller tijden is $ 0.00146841, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YOURSELF met +1.32% veranderd in het afgelopen uur, +7.41% in de afgelopen 24 uur en -62.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Yourself is $ 221.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YOURSELF is 999.44M, met een totale voorraad van 999443622.1493173. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 221.17K.
Vandaag is de prijswijziging van Yourself naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Yourself naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Yourself naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Yourself naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|+7.41%
|30 dagen
|$ 0
|-76.92%
|60 dagen
|$ 0
|-49.72%
|90 dagen
|$ 0
|--
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
