De live Yield Protocol prijs vandaag is 0.0005647 USD. Volg realtime YIELD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de YIELD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over YIELD

YIELD Prijsinformatie

Wat is YIELD

YIELD officiële website

YIELD tokenomie

YIELD Prijsvoorspelling

Yield Protocol logo

Yield Protocol Prijs (YIELD)

Niet genoteerd

1 YIELD naar USD live prijs:

$0.0005647
$0.0005647
-0.20%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Yield Protocol (YIELD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:07:49 (UTC+8)

Yield Protocol (YIELD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00056261
$ 0.00056261
24u laag
$ 0.0005687
$ 0.0005687
24u hoog

$ 0.00056261
$ 0.00056261

$ 0.0005687
$ 0.0005687

$ 0.547757
$ 0.547757

$ 0.00007987
$ 0.00007987

+0.01%

-0.20%

-10.91%

-10.91%

Yield Protocol (YIELD) real-time prijs is $0.0005647. De afgelopen 24 uur werd er YIELD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00056261 en een hoogtepunt van $ 0.0005687, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De YIELD hoogste prijs aller tijden is $ 0.547757, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00007987 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is YIELD met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.20% in de afgelopen 24 uur en -10.91% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Yield Protocol (YIELD) Marktinformatie

$ 40.35K
$ 40.35K

--
--

$ 79.43K
$ 79.43K

71.45M
71.45M

140,661,635.5775238
140,661,635.5775238

De huidige marktkapitalisatie van Yield Protocol is $ 40.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van YIELD is 71.45M, met een totale voorraad van 140661635.5775238. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 79.43K.

Yield Protocol (YIELD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Yield Protocol naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Yield Protocol naar USD $ -0.0000948668.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Yield Protocol naar USD $ -0.0000795444.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Yield Protocol naar USD $ -0.0000445056084783582.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.20%
30 dagen$ -0.0000948668-16.79%
60 dagen$ -0.0000795444-14.08%
90 dagen$ -0.0000445056084783582-7.30%

Wat is Yield Protocol (YIELD)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Yield Protocol (YIELD) hulpbron

Officiële website

Yield Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Yield Protocol (YIELD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Yield Protocol (YIELD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Yield Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Yield Protocol prijsvoorspelling !

YIELD naar lokale valuta's

Yield Protocol (YIELD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Yield Protocol (YIELD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van YIELD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Yield Protocol (YIELD)

Hoeveel is Yield Protocol (YIELD) vandaag waard?
De live YIELD prijs in USD is 0.0005647 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige YIELD naar USD prijs?
De huidige prijs van YIELD naar USD is $ 0.0005647. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Yield Protocol?
De marktkapitalisatie van YIELD is $ 40.35K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van YIELD?
De circulerende voorraad van YIELD is 71.45M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van YIELD?
YIELD bereikte een ATH-prijs van 0.547757 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van YIELD?
YIELD zag een ATL-prijs van 0.00007987 USD.
Wat is het handelsvolume van YIELD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van YIELD is -- USD.
Zal YIELD dit jaar hoger gaan?
YIELD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de YIELD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:07:49 (UTC+8)

Yield Protocol (YIELD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,478.47

$3,396.99

$159.64

$1.0000

$1.0651

$103,478.47

$3,396.99

$159.64

$2.2717

$0.16751

$0.00000

$0.03373

$0.00892

$0.00800

$0.2360

$0.2360

$0.00000000009750

$0.000000000000000000000002999

$0.0000300

$0.000000000082

