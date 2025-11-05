BeursDEX+
De live WUFF prijs vandaag is 0.00032023 USD. Volg realtime WUFF naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WUFF prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

WUFF Prijs (WUFF)

1 WUFF naar USD live prijs:

$0.00032023
$0.00032023$0.00032023
WUFF (WUFF) live prijsgrafiek
WUFF (WUFF) Prijsinformatie (USD)

WUFF (WUFF) real-time prijs is $0.00032023. De afgelopen 24 uur werd er WUFF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WUFF hoogste prijs aller tijden is $ 0.00334803, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00021319 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WUFF met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -15.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WUFF (WUFF) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van WUFF is $ 305.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WUFF is 954.99M, met een totale voorraad van 954991552.0260036. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 305.81K.

WUFF (WUFF) Prijsgeschiedenis USD

Wat is WUFF (WUFF)?

Wuff is a community-driven memecoin project built around a mischievous dog character who represents the chaotic, humorous, and self-aware spirit of crypto degens. Launched with no presale and no VC backing, Wuff aims to entertain, connect, and rally a decentralized community through art, lore, and viral content. While it has no promises of utility or financial gain, Wuff distinguishes itself through its rich visual storytelling, active community engagement, and satirical take on Web3 culture. It is a meme-first movement where narrative, memes, and culture drive momentum.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

WUFF (WUFF) hulpbron

Officiële website

WUFF Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal WUFF (WUFF) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je WUFF (WUFF) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor WUFF te bekijken.

Bekijk nu de WUFF prijsvoorspelling !

WUFF naar lokale valuta's

WUFF (WUFF) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van WUFF (WUFF) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WUFF token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over WUFF (WUFF)

Hoeveel is WUFF (WUFF) vandaag waard?
De live WUFF prijs in USD is 0.00032023 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WUFF naar USD prijs?
De huidige prijs van WUFF naar USD is $ 0.00032023. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van WUFF?
De marktkapitalisatie van WUFF is $ 305.81K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WUFF?
De circulerende voorraad van WUFF is 954.99M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WUFF?
WUFF bereikte een ATH-prijs van 0.00334803 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WUFF?
WUFF zag een ATL-prijs van 0.00021319 USD.
Wat is het handelsvolume van WUFF?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WUFF is -- USD.
Zal WUFF dit jaar hoger gaan?
WUFF kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WUFF prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

