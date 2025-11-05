Will (WILL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001391 24u laag $ 0.00002735 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00065666 Laagste prijs $ 0.00001391 Prijswijziging (1u) +1.15% Prijswijziging (1D) -41.91% Prijswijziging (7D) -69.90%

Will (WILL) real-time prijs is $0.00001524. De afgelopen 24 uur werd er WILL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001391 en een hoogtepunt van $ 0.00002735, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WILL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00065666, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001391 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WILL met +1.15% veranderd in het afgelopen uur, -41.91% in de afgelopen 24 uur en -69.90% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Will (WILL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.24K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.24K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Will is $ 15.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WILL is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.24K.