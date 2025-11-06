WAVE (WAV) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00019445 24u hoog $ 0.00021879 Hoogste prijs ooit $ 0.02539264 Laagste prijs $ 0.00015716 Prijswijziging (1u) +0.60% Prijswijziging (1D) +1.58% Prijswijziging (7D) -22.56%

WAVE (WAV) real-time prijs is $0.00021671. De afgelopen 24 uur werd er WAV verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00019445 en een hoogtepunt van $ 0.00021879, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAV hoogste prijs aller tijden is $ 0.02539264, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00015716 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAV met +0.60% veranderd in het afgelopen uur, +1.58% in de afgelopen 24 uur en -22.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WAVE (WAV) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 69.33K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 214.84K Circulerende voorraad 322.68M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WAVE is $ 69.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAV is 322.68M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 214.84K.