VUSD (VUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.956466 $ 0.956466 $ 0.956466 24u laag $ 0.995265 $ 0.995265 $ 0.995265 24u hoog 24u laag $ 0.956466$ 0.956466 $ 0.956466 24u hoog $ 0.995265$ 0.995265 $ 0.995265 Hoogste prijs ooit $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Laagste prijs $ 0.956466$ 0.956466 $ 0.956466 Prijswijziging (1u) +0.22% Prijswijziging (1D) +2.01% Prijswijziging (7D) +0.17% Prijswijziging (7D) +0.17%

VUSD (VUSD) real-time prijs is $0.995925. De afgelopen 24 uur werd er VUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.956466 en een hoogtepunt van $ 0.995265, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.044, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.956466 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VUSD met +0.22% veranderd in het afgelopen uur, +2.01% in de afgelopen 24 uur en +0.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VUSD (VUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Circulerende voorraad 1.56M 1.56M 1.56M Totale voorraad 1,559,574.906131232 1,559,574.906131232 1,559,574.906131232

De huidige marktkapitalisatie van VUSD is $ 1.55M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VUSD is 1.56M, met een totale voorraad van 1559574.906131232. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.55M.