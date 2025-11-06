Vortex (VORTEX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000108 $ 0.00000108 $ 0.00000108 24u laag $ 0.00000119 $ 0.00000119 $ 0.00000119 24u hoog 24u laag $ 0.00000108$ 0.00000108 $ 0.00000108 24u hoog $ 0.00000119$ 0.00000119 $ 0.00000119 Hoogste prijs ooit $ 0.0003032$ 0.0003032 $ 0.0003032 Laagste prijs $ 0.00000108$ 0.00000108 $ 0.00000108 Prijswijziging (1u) +1.28% Prijswijziging (1D) -0.40% Prijswijziging (7D) -49.66% Prijswijziging (7D) -49.66%

Vortex (VORTEX) real-time prijs is $0.00000119. De afgelopen 24 uur werd er VORTEX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000108 en een hoogtepunt van $ 0.00000119, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VORTEX hoogste prijs aller tijden is $ 0.0003032, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000108 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VORTEX met +1.28% veranderd in het afgelopen uur, -0.40% in de afgelopen 24 uur en -49.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vortex (VORTEX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.90K$ 11.90K $ 11.90K Circulerende voorraad 10.00B 10.00B 10.00B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Vortex is $ 11.90K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VORTEX is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.90K.