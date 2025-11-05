VOLT (XVM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00194714 24u hoog $ 0.00281502 Hoogste prijs ooit $ 0.078437 Laagste prijs $ 0.00145538 Prijswijziging (1u) +1.04% Prijswijziging (1D) +4.84% Prijswijziging (7D) -18.66%

VOLT (XVM) real-time prijs is $0.00276946. De afgelopen 24 uur werd er XVM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00194714 en een hoogtepunt van $ 0.00281502, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De XVM hoogste prijs aller tijden is $ 0.078437, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00145538 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is XVM met +1.04% veranderd in het afgelopen uur, +4.84% in de afgelopen 24 uur en -18.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

VOLT (XVM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.77M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.77M Circulerende voorraad 999.87M Totale voorraad 999,867,811.857248

De huidige marktkapitalisatie van VOLT is $ 2.77M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van XVM is 999.87M, met een totale voorraad van 999867811.857248. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.77M.