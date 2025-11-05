BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Vibe Coding Meta prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime VIBECODER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VIBECODER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Vibe Coding Meta prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime VIBECODER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VIBECODER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VIBECODER

VIBECODER Prijsinformatie

Wat is VIBECODER

VIBECODER officiële website

VIBECODER tokenomie

VIBECODER Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Vibe Coding Meta logo

Vibe Coding Meta Prijs (VIBECODER)

Niet genoteerd

1 VIBECODER naar USD live prijs:

--
----
+2.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Vibe Coding Meta (VIBECODER) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:59:53 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.65%

+2.57%

-30.99%

-30.99%

Vibe Coding Meta (VIBECODER) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VIBECODER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VIBECODER hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VIBECODER met +2.65% veranderd in het afgelopen uur, +2.57% in de afgelopen 24 uur en -30.99% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Marktinformatie

$ 37.70K
$ 37.70K$ 37.70K

--
----

$ 37.70K
$ 37.70K$ 37.70K

969.94M
969.94M 969.94M

969,938,675.342341
969,938,675.342341 969,938,675.342341

De huidige marktkapitalisatie van Vibe Coding Meta is $ 37.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VIBECODER is 969.94M, met een totale voorraad van 969938675.342341. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 37.70K.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Vibe Coding Meta naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Vibe Coding Meta naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Vibe Coding Meta naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Vibe Coding Meta naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.57%
30 dagen$ 0-70.59%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Vibe Coding Meta (VIBECODER)?

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) hulpbron

Officiële website

Vibe Coding Meta Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Vibe Coding Meta (VIBECODER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Vibe Coding Meta (VIBECODER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Vibe Coding Meta te bekijken.

Bekijk nu de Vibe Coding Meta prijsvoorspelling !

VIBECODER naar lokale valuta's

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Vibe Coding Meta (VIBECODER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VIBECODER token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Hoeveel is Vibe Coding Meta (VIBECODER) vandaag waard?
De live VIBECODER prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VIBECODER naar USD prijs?
De huidige prijs van VIBECODER naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Vibe Coding Meta?
De marktkapitalisatie van VIBECODER is $ 37.70K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VIBECODER?
De circulerende voorraad van VIBECODER is 969.94M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VIBECODER?
VIBECODER bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VIBECODER?
VIBECODER zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van VIBECODER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VIBECODER is -- USD.
Zal VIBECODER dit jaar hoger gaan?
VIBECODER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VIBECODER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:59:53 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,723.50
$103,723.50$103,723.50

+0.52%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,398.12
$3,398.12$3,398.12

-3.11%

Solana logo

Solana

SOL

$160.47
$160.47$160.47

-0.62%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0970
$1.0970$1.0970

+46.75%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,723.50
$103,723.50$103,723.50

+0.52%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,398.12
$3,398.12$3,398.12

-3.11%

Solana logo

Solana

SOL

$160.47
$160.47$160.47

-0.62%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2760
$2.2760$2.2760

-0.26%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16733
$0.16733$0.16733

+2.07%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03274
$0.03274$0.03274

+30.96%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00891
$0.00891$0.00891

+18.80%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00806
$0.00806$0.00806

+24.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2212
$0.2212$0.2212

+342.40%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2324
$0.2324$0.2324

+254.80%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045726
$0.0000000045726$0.0000000045726

+226.56%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009019
$0.000009019$0.000009019

+136.28%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$175.30
$175.30$175.30

+113.07%