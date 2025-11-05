V2EX (V2EX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00252121 $ 0.00252121 $ 0.00252121 24u laag $ 0.00511799 $ 0.00511799 $ 0.00511799 24u hoog 24u laag $ 0.00252121$ 0.00252121 $ 0.00252121 24u hoog $ 0.00511799$ 0.00511799 $ 0.00511799 Hoogste prijs ooit $ 0.01572952$ 0.01572952 $ 0.01572952 Laagste prijs $ 0.00252121$ 0.00252121 $ 0.00252121 Prijswijziging (1u) +0.95% Prijswijziging (1D) -25.13% Prijswijziging (7D) -37.71% Prijswijziging (7D) -37.71%

V2EX (V2EX) real-time prijs is $0.00375339. De afgelopen 24 uur werd er V2EX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00252121 en een hoogtepunt van $ 0.00511799, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De V2EX hoogste prijs aller tijden is $ 0.01572952, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00252121 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is V2EX met +0.95% veranderd in het afgelopen uur, -25.13% in de afgelopen 24 uur en -37.71% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

V2EX (V2EX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,999,278.658802 999,999,278.658802 999,999,278.658802

De huidige marktkapitalisatie van V2EX is $ 3.75M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van V2EX is 1000.00M, met een totale voorraad van 999999278.658802. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.75M.