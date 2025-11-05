UNO (UNO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.967137 $ 0.967137 $ 0.967137 24u laag $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 24u hoog 24u laag $ 0.967137$ 0.967137 $ 0.967137 24u hoog $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Hoogste prijs ooit $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Laagste prijs $ 0.748245$ 0.748245 $ 0.748245 Prijswijziging (1u) -0.69% Prijswijziging (1D) -0.88% Prijswijziging (7D) +1.21% Prijswijziging (7D) +1.21%

UNO (UNO) real-time prijs is $1.013. De afgelopen 24 uur werd er UNO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.967137 en een hoogtepunt van $ 1.025, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UNO hoogste prijs aller tijden is $ 1.26, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.748245 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UNO met -0.69% veranderd in het afgelopen uur, -0.88% in de afgelopen 24 uur en +1.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UNO (UNO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Circulerende voorraad 19.10K 19.10K 19.10K Totale voorraad 19,104.03737414299 19,104.03737414299 19,104.03737414299

De huidige marktkapitalisatie van UNO is $ 19.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UNO is 19.10K, met een totale voorraad van 19104.03737414299. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 19.36K.