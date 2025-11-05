Unit Pump (UPUMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00345754 $ 0.00345754 $ 0.00345754 24u laag $ 0.00402081 $ 0.00402081 $ 0.00402081 24u hoog 24u laag $ 0.00345754$ 0.00345754 $ 0.00345754 24u hoog $ 0.00402081$ 0.00402081 $ 0.00402081 Hoogste prijs ooit $ 0.00878431$ 0.00878431 $ 0.00878431 Laagste prijs $ 0.00228745$ 0.00228745 $ 0.00228745 Prijswijziging (1u) +2.90% Prijswijziging (1D) +7.31% Prijswijziging (7D) -19.78% Prijswijziging (7D) -19.78%

Unit Pump (UPUMP) real-time prijs is $0.00403493. De afgelopen 24 uur werd er UPUMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00345754 en een hoogtepunt van $ 0.00402081, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UPUMP hoogste prijs aller tijden is $ 0.00878431, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00228745 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UPUMP met +2.90% veranderd in het afgelopen uur, +7.31% in de afgelopen 24 uur en -19.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Unit Pump (UPUMP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 128.19M$ 128.19M $ 128.19M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.02B$ 4.02B $ 4.02B Circulerende voorraad 31.90B 31.90B 31.90B Totale voorraad 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Unit Pump is $ 128.19M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UPUMP is 31.90B, met een totale voorraad van 1000000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.02B.