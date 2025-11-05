UIUI (UI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.02300427$ 0.02300427 $ 0.02300427 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -5.68% Prijswijziging (7D) -16.44% Prijswijziging (7D) -16.44%

UIUI (UI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er UI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De UI hoogste prijs aller tijden is $ 0.02300427, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is UI met -- veranderd in het afgelopen uur, -5.68% in de afgelopen 24 uur en -16.44% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

UIUI (UI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 25.29K$ 25.29K $ 25.29K Circulerende voorraad 611.00M 611.00M 611.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van UIUI is $ 15.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van UI is 611.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 25.29K.