Tuff (TUFF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00002787 24u hoog $ 0.00002894 Hoogste prijs ooit $ 0.00226927 Laagste prijs $ 0.00002787 Prijswijziging (1u) +1.42% Prijswijziging (1D) +0.69% Prijswijziging (7D) -26.75%

Tuff (TUFF) real-time prijs is $0.00002886. De afgelopen 24 uur werd er TUFF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002787 en een hoogtepunt van $ 0.00002894, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TUFF hoogste prijs aller tijden is $ 0.00226927, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002787 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TUFF met +1.42% veranderd in het afgelopen uur, +0.69% in de afgelopen 24 uur en -26.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tuff (TUFF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 28.86K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.86K Circulerende voorraad 999.96M Totale voorraad 999,964,159.954774

De huidige marktkapitalisatie van Tuff is $ 28.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TUFF is 999.96M, met een totale voorraad van 999964159.954774. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.86K.