De live Tuff prijs vandaag is 0.00002886 USD. Volg realtime TUFF naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TUFF prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Tuff Prijs (TUFF)

1 TUFF naar USD live prijs:

+0.60%1D
Tuff (TUFF) live prijsgrafiek
Tuff (TUFF) Prijsinformatie (USD)

Tuff (TUFF) real-time prijs is $0.00002886. De afgelopen 24 uur werd er TUFF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002787 en een hoogtepunt van $ 0.00002894, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TUFF hoogste prijs aller tijden is $ 0.00226927, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002787 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TUFF met +1.42% veranderd in het afgelopen uur, +0.69% in de afgelopen 24 uur en -26.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tuff (TUFF) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Tuff is $ 28.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TUFF is 999.96M, met een totale voorraad van 999964159.954774. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.86K.

Tuff (TUFF) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Tuff naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Tuff naar USD $ -0.0000192086.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Tuff naar USD $ -0.0000243443.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Tuff naar USD $ 0.

Wat is Tuff (TUFF)?

TUFF is a meme-driven cryptocurrency on the Solana blockchain, created for fun, community, and culture. Branding itself as the “Hardest Coin on Chain,” TUFF stands out with bold energy and an unbreakable attitude. Born unrugged and built different, TUFF brings meme culture to life with strength, humor, and a thriving community that’s here to go the distance. we're aiming to provide new system of fun with minigames onchain in the future

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Tuff Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tuff (TUFF) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tuff (TUFF) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tuff te bekijken.

Bekijk nu de Tuff prijsvoorspelling !

Tuff (TUFF) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tuff (TUFF) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TUFF token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tuff (TUFF)

Hoeveel is Tuff (TUFF) vandaag waard?
De live TUFF prijs in USD is 0.00002886 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TUFF naar USD prijs?
De huidige prijs van TUFF naar USD is $ 0.00002886. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Tuff?
De marktkapitalisatie van TUFF is $ 28.86K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TUFF?
De circulerende voorraad van TUFF is 999.96M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TUFF?
TUFF bereikte een ATH-prijs van 0.00226927 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TUFF?
TUFF zag een ATL-prijs van 0.00002787 USD.
Wat is het handelsvolume van TUFF?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TUFF is -- USD.
Zal TUFF dit jaar hoger gaan?
TUFF kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TUFF prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

