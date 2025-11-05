Topless (TOPLESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00265903$ 0.00265903 $ 0.00265903 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +2.12% Prijswijziging (1D) -0.52% Prijswijziging (7D) -27.72% Prijswijziging (7D) -27.72%

Topless (TOPLESS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TOPLESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TOPLESS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00265903, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TOPLESS met +2.12% veranderd in het afgelopen uur, -0.52% in de afgelopen 24 uur en -27.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Topless (TOPLESS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 33.53K$ 33.53K $ 33.53K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 33.53K$ 33.53K $ 33.53K Circulerende voorraad 998.78M 998.78M 998.78M Totale voorraad 998,784,787.163617 998,784,787.163617 998,784,787.163617

De huidige marktkapitalisatie van Topless is $ 33.53K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TOPLESS is 998.78M, met een totale voorraad van 998784787.163617. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.53K.