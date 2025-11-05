TikTrix (TRIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.02882456 24u hoog $ 0.03614194 Hoogste prijs ooit $ 0.258948 Laagste prijs $ 0.02782181 Prijswijziging (1u) -0.40% Prijswijziging (1D) -6.50% Prijswijziging (7D) -55.98%

TikTrix (TRIX) real-time prijs is $0.03372657. De afgelopen 24 uur werd er TRIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02882456 en een hoogtepunt van $ 0.03614194, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TRIX hoogste prijs aller tijden is $ 0.258948, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.02782181 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TRIX met -0.40% veranderd in het afgelopen uur, -6.50% in de afgelopen 24 uur en -55.98% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TikTrix (TRIX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.14M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 67.45M Circulerende voorraad 152.36M Totale voorraad 2,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TikTrix is $ 5.14M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TRIX is 152.36M, met een totale voorraad van 2000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 67.45M.