Taboshi (TABOSHI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 11.74 $ 11.74 $ 11.74 24u laag $ 13.38 $ 13.38 $ 13.38 24u hoog 24u laag $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 24u hoog $ 13.38$ 13.38 $ 13.38 Hoogste prijs ooit $ 47.25$ 47.25 $ 47.25 Laagste prijs $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 Prijswijziging (1u) -1.53% Prijswijziging (1D) +0.38% Prijswijziging (7D) -15.26% Prijswijziging (7D) -15.26%

Taboshi (TABOSHI) real-time prijs is $13.1. De afgelopen 24 uur werd er TABOSHI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 11.74 en een hoogtepunt van $ 13.38, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TABOSHI hoogste prijs aller tijden is $ 47.25, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 11.74 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TABOSHI met -1.53% veranderd in het afgelopen uur, +0.38% in de afgelopen 24 uur en -15.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Taboshi (TABOSHI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 720.13K$ 720.13K $ 720.13K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Circulerende voorraad 54.95K 54.95K 54.95K Totale voorraad 185,964.0 185,964.0 185,964.0

De huidige marktkapitalisatie van Taboshi is $ 720.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TABOSHI is 54.95K, met een totale voorraad van 185964.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.44M.