Stream Guy (STREAMGUY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00147765 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.06% Prijswijziging (1D) -5.81% Prijswijziging (7D) -32.84%

Stream Guy (STREAMGUY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er STREAMGUY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STREAMGUY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00147765, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STREAMGUY met +0.06% veranderd in het afgelopen uur, -5.81% in de afgelopen 24 uur en -32.84% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stream Guy (STREAMGUY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.35K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.35K Circulerende voorraad 999.79M Totale voorraad 999,789,267.064676

De huidige marktkapitalisatie van Stream Guy is $ 16.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STREAMGUY is 999.79M, met een totale voorraad van 999789267.064676. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.35K.