Stakecube (SCC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00511611 $ 0.00511611 $ 0.00511611 24u laag $ 0.00584125 $ 0.00584125 $ 0.00584125 24u hoog 24u laag $ 0.00511611$ 0.00511611 $ 0.00511611 24u hoog $ 0.00584125$ 0.00584125 $ 0.00584125 Hoogste prijs ooit $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.07% Prijswijziging (1D) +2.35% Prijswijziging (7D) -15.22% Prijswijziging (7D) -15.22%

Stakecube (SCC) real-time prijs is $0.00583777. De afgelopen 24 uur werd er SCC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00511611 en een hoogtepunt van $ 0.00584125, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCC hoogste prijs aller tijden is $ 3.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCC met +0.07% veranderd in het afgelopen uur, +2.35% in de afgelopen 24 uur en -15.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Stakecube (SCC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 95.46K$ 95.46K $ 95.46K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 95.48K$ 95.48K $ 95.48K Circulerende voorraad 16.35M 16.35M 16.35M Totale voorraad 16,355,037.91163954 16,355,037.91163954 16,355,037.91163954

De huidige marktkapitalisatie van Stakecube is $ 95.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCC is 16.35M, met een totale voorraad van 16355037.91163954. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 95.48K.