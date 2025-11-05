stabble (STB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00464844 24u hoog $ 0.00559972 Hoogste prijs ooit $ 0.04127941 Laagste prijs $ 0.00301014 Prijswijziging (1u) +0.24% Prijswijziging (1D) -16.76% Prijswijziging (7D) -29.52%

stabble (STB) real-time prijs is $0.00466097. De afgelopen 24 uur werd er STB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00464844 en een hoogtepunt van $ 0.00559972, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De STB hoogste prijs aller tijden is $ 0.04127941, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00301014 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is STB met +0.24% veranderd in het afgelopen uur, -16.76% in de afgelopen 24 uur en -29.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

stabble (STB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 460.50K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.33M Circulerende voorraad 98.80M Totale voorraad 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van stabble is $ 460.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van STB is 98.80M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.33M.