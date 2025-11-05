Speedrun (SPEED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00039817 $ 0.00039817 $ 0.00039817 24u laag $ 0.00055818 $ 0.00055818 $ 0.00055818 24u hoog 24u laag $ 0.00039817$ 0.00039817 $ 0.00039817 24u hoog $ 0.00055818$ 0.00055818 $ 0.00055818 Hoogste prijs ooit $ 0.00101774$ 0.00101774 $ 0.00101774 Laagste prijs $ 0.0002333$ 0.0002333 $ 0.0002333 Prijswijziging (1u) -0.16% Prijswijziging (1D) -26.22% Prijswijziging (7D) -- Prijswijziging (7D) --

Speedrun (SPEED) real-time prijs is $0.00040387. De afgelopen 24 uur werd er SPEED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00039817 en een hoogtepunt van $ 0.00055818, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPEED hoogste prijs aller tijden is $ 0.00101774, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0002333 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPEED met -0.16% veranderd in het afgelopen uur, -26.22% in de afgelopen 24 uur en -- in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Speedrun (SPEED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 403.87K$ 403.87K $ 403.87K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 403.87K$ 403.87K $ 403.87K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Speedrun is $ 403.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPEED is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 403.87K.