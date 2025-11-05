BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live SOLPUMP prijs vandaag is 0.01421797 USD. Volg realtime SOLPUMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SOLPUMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live SOLPUMP prijs vandaag is 0.01421797 USD. Volg realtime SOLPUMP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SOLPUMP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SOLPUMP

SOLPUMP Prijsinformatie

Wat is SOLPUMP

SOLPUMP whitepaper

SOLPUMP officiële website

SOLPUMP tokenomie

SOLPUMP Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

SOLPUMP logo

SOLPUMP Prijs (SOLPUMP)

Niet genoteerd

1 SOLPUMP naar USD live prijs:

$0.01421797
$0.01421797$0.01421797
-9.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
SOLPUMP (SOLPUMP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:52:29 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01423239
$ 0.01423239$ 0.01423239
24u laag
$ 0.01642741
$ 0.01642741$ 0.01642741
24u hoog

$ 0.01423239
$ 0.01423239$ 0.01423239

$ 0.01642741
$ 0.01642741$ 0.01642741

$ 0.02417307
$ 0.02417307$ 0.02417307

$ 0.00712638
$ 0.00712638$ 0.00712638

-0.75%

-9.58%

-14.73%

-14.73%

SOLPUMP (SOLPUMP) real-time prijs is $0.01421797. De afgelopen 24 uur werd er SOLPUMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01423239 en een hoogtepunt van $ 0.01642741, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOLPUMP hoogste prijs aller tijden is $ 0.02417307, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00712638 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOLPUMP met -0.75% veranderd in het afgelopen uur, -9.58% in de afgelopen 24 uur en -14.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SOLPUMP (SOLPUMP) Marktinformatie

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

92.51M
92.51M 92.51M

191,390,073.352961
191,390,073.352961 191,390,073.352961

De huidige marktkapitalisatie van SOLPUMP is $ 1.32M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOLPUMP is 92.51M, met een totale voorraad van 191390073.352961. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.74M.

SOLPUMP (SOLPUMP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van SOLPUMP naar USD $ -0.0015080464729735.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van SOLPUMP naar USD $ -0.0041704178.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van SOLPUMP naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van SOLPUMP naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0015080464729735-9.58%
30 dagen$ -0.0041704178-29.33%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is SOLPUMP (SOLPUMP)?

Solpump.com is a fully on-chain solana casino with direct wallet connections, no KYC, instant deposits & withdraws and original solana based games. $SOLPUMP is solpump.com's official token.

  • 20% of site profit will go to buy and burn mechanisms. Buy and Burn will happen at the end of each day

  • 50% of the token will be airdropped to users based on their wager so far.

  • 40% of the token will be airdropped to users based on future wager.

  • 10% of the token will remain with the SolPump team to fund continued development and marketing.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

SOLPUMP (SOLPUMP) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

SOLPUMP Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SOLPUMP (SOLPUMP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SOLPUMP (SOLPUMP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SOLPUMP te bekijken.

Bekijk nu de SOLPUMP prijsvoorspelling !

SOLPUMP naar lokale valuta's

SOLPUMP (SOLPUMP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SOLPUMP (SOLPUMP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SOLPUMP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over SOLPUMP (SOLPUMP)

Hoeveel is SOLPUMP (SOLPUMP) vandaag waard?
De live SOLPUMP prijs in USD is 0.01421797 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SOLPUMP naar USD prijs?
De huidige prijs van SOLPUMP naar USD is $ 0.01421797. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SOLPUMP?
De marktkapitalisatie van SOLPUMP is $ 1.32M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SOLPUMP?
De circulerende voorraad van SOLPUMP is 92.51M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SOLPUMP?
SOLPUMP bereikte een ATH-prijs van 0.02417307 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SOLPUMP?
SOLPUMP zag een ATL-prijs van 0.00712638 USD.
Wat is het handelsvolume van SOLPUMP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SOLPUMP is -- USD.
Zal SOLPUMP dit jaar hoger gaan?
SOLPUMP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SOLPUMP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:52:29 (UTC+8)

SOLPUMP (SOLPUMP) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,146.63
$103,146.63$103,146.63

-0.03%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,363.53
$3,363.53$3,363.53

-4.09%

Solana logo

Solana

SOL

$159.59
$159.59$159.59

-1.17%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1129
$1.1129$1.1129

+48.88%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,146.63
$103,146.63$103,146.63

-0.03%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,363.53
$3,363.53$3,363.53

-4.09%

Solana logo

Solana

SOL

$159.59
$159.59$159.59

-1.17%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2675
$2.2675$2.2675

-0.63%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16553
$0.16553$0.16553

+0.97%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04038
$0.04038$0.04038

+61.52%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01296
$0.01296$0.01296

+72.80%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00411
$0.00411$0.00411

-36.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08900
$0.08900$0.08900

+480.18%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2283
$0.2283$0.2283

+356.60%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045949
$0.0000000045949$0.0000000045949

+228.16%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2127
$0.2127$0.2127

+224.73%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008934
$0.000008934$0.000008934

+134.05%