SOLPUMP (SOLPUMP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01423239 24u hoog $ 0.01642741 Hoogste prijs ooit $ 0.02417307 Laagste prijs $ 0.00712638 Prijswijziging (1u) -0.75% Prijswijziging (1D) -9.58% Prijswijziging (7D) -14.73%

SOLPUMP (SOLPUMP) real-time prijs is $0.01421797. De afgelopen 24 uur werd er SOLPUMP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01423239 en een hoogtepunt van $ 0.01642741, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOLPUMP hoogste prijs aller tijden is $ 0.02417307, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00712638 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOLPUMP met -0.75% veranderd in het afgelopen uur, -9.58% in de afgelopen 24 uur en -14.73% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SOLPUMP (SOLPUMP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.32M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.74M Circulerende voorraad 92.51M Totale voorraad 191,390,073.352961

De huidige marktkapitalisatie van SOLPUMP is $ 1.32M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOLPUMP is 92.51M, met een totale voorraad van 191390073.352961. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.74M.