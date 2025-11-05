BeursDEX+
De live Solid prijs vandaag is 1.002 USD. Volg realtime SOLID naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SOLID prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Niet genoteerd

$1.002
+0.70%1D
Solid (SOLID) live prijsgrafiek
Solid (SOLID) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.973258
24u laag
$ 1.007
24u hoog

$ 0.973258
$ 1.007
$ 1.093
$ 0.342748
+0.29%

+0.75%

+0.52%

+0.52%

Solid (SOLID) real-time prijs is $1.002. De afgelopen 24 uur werd er SOLID verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.973258 en een hoogtepunt van $ 1.007, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SOLID hoogste prijs aller tijden is $ 1.093, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.342748 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SOLID met +0.29% veranderd in het afgelopen uur, +0.75% in de afgelopen 24 uur en +0.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Solid (SOLID) Marktinformatie

$ 64.20K
--
$ 64.20K
64.08K
64,075.038682
De huidige marktkapitalisatie van Solid is $ 64.20K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SOLID is 64.08K, met een totale voorraad van 64075.038682. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 64.20K.

Solid (SOLID) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Solid naar USD $ +0.00747582.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Solid naar USD $ +0.0191252742.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Solid naar USD $ -0.0565365474.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Solid naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00747582+0.75%
30 dagen$ +0.0191252742+1.91%
60 dagen$ -0.0565365474-5.64%
90 dagen$ 0--

Wat is Solid (SOLID)?

SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Solid (SOLID) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Solid Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Solid (SOLID) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Solid (SOLID) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Solid te bekijken.

Bekijk nu de Solid prijsvoorspelling !

SOLID naar lokale valuta's

Solid (SOLID) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Solid (SOLID) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SOLID token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Solid (SOLID)

Hoeveel is Solid (SOLID) vandaag waard?
De live SOLID prijs in USD is 1.002 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SOLID naar USD prijs?
De huidige prijs van SOLID naar USD is $ 1.002. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Solid?
De marktkapitalisatie van SOLID is $ 64.20K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SOLID?
De circulerende voorraad van SOLID is 64.08K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SOLID?
SOLID bereikte een ATH-prijs van 1.093 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SOLID?
SOLID zag een ATL-prijs van 0.342748 USD.
Wat is het handelsvolume van SOLID?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SOLID is -- USD.
Zal SOLID dit jaar hoger gaan?
SOLID kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SOLID prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

