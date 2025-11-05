BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live SolControl prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SCTRL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SCTRL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live SolControl prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SCTRL naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SCTRL prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SCTRL

SCTRL Prijsinformatie

Wat is SCTRL

SCTRL whitepaper

SCTRL officiële website

SCTRL tokenomie

SCTRL Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

SolControl logo

SolControl Prijs (SCTRL)

Niet genoteerd

1 SCTRL naar USD live prijs:

$0.00028086
$0.00028086$0.00028086
-11.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
SolControl (SCTRL) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:52:21 (UTC+8)

SolControl (SCTRL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00296632
$ 0.00296632$ 0.00296632

$ 0
$ 0$ 0

-10.41%

-11.71%

-40.04%

-40.04%

SolControl (SCTRL) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SCTRL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCTRL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00296632, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCTRL met -10.41% veranderd in het afgelopen uur, -11.71% in de afgelopen 24 uur en -40.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SolControl (SCTRL) Marktinformatie

$ 284.94K
$ 284.94K$ 284.94K

--
----

$ 284.94K
$ 284.94K$ 284.94K

1.01B
1.01B 1.01B

1,011,714,374.29149
1,011,714,374.29149 1,011,714,374.29149

De huidige marktkapitalisatie van SolControl is $ 284.94K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCTRL is 1.01B, met een totale voorraad van 1011714374.29149. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 284.94K.

SolControl (SCTRL) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van SolControl naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van SolControl naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van SolControl naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van SolControl naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-11.71%
30 dagen$ 0-47.09%
60 dagen$ 0-72.91%
90 dagen$ 0--

Wat is SolControl (SCTRL)?

The Biggest Reward Project on Solana

Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout

SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.

The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.

TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

SolControl (SCTRL) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

SolControl Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SolControl (SCTRL) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SolControl (SCTRL) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SolControl te bekijken.

Bekijk nu de SolControl prijsvoorspelling !

SCTRL naar lokale valuta's

SolControl (SCTRL) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SolControl (SCTRL) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SCTRL token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over SolControl (SCTRL)

Hoeveel is SolControl (SCTRL) vandaag waard?
De live SCTRL prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SCTRL naar USD prijs?
De huidige prijs van SCTRL naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SolControl?
De marktkapitalisatie van SCTRL is $ 284.94K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SCTRL?
De circulerende voorraad van SCTRL is 1.01B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SCTRL?
SCTRL bereikte een ATH-prijs van 0.00296632 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SCTRL?
SCTRL zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SCTRL?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SCTRL is -- USD.
Zal SCTRL dit jaar hoger gaan?
SCTRL kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SCTRL prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:52:21 (UTC+8)

SolControl (SCTRL) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,078.07
$103,078.07$103,078.07

-0.10%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,366.10
$3,366.10$3,366.10

-4.02%

Solana logo

Solana

SOL

$159.70
$159.70$159.70

-1.10%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1252
$1.1252$1.1252

+50.52%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,078.07
$103,078.07$103,078.07

-0.10%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,366.10
$3,366.10$3,366.10

-4.02%

Solana logo

Solana

SOL

$159.70
$159.70$159.70

-1.10%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2686
$2.2686$2.2686

-0.59%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16568
$0.16568$0.16568

+1.06%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04150
$0.04150$0.04150

+66.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01342
$0.01342$0.01342

+78.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00414
$0.00414$0.00414

-36.30%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08400
$0.08400$0.08400

+447.58%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2266
$0.2266$0.2266

+353.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045657
$0.0000000045657$0.0000000045657

+226.07%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2140
$0.2140$0.2140

+226.71%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008907
$0.000008907$0.000008907

+133.35%